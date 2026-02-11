logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Discord anuncia novas regras para segurança de usuários adolescentes

Roblox e Youtube também adotaram medidas recentes para esse público
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 13:04
São Paulo
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

A plataforma Discord anunciou que que vai aumentar globalmente, a partir do início de março, as ferramentas de segurança para adolescentes. Haverá incremento dos ajustes de comunicação, áreas com acesso restrito a determinadas idades, maior preservação de privacidade, verificação da idade por meio de foto, entre outras medidas.

Com as novas regras, adolescentes acima dos 13 anos – tanto novos usuários quanto os que já estão na plataforma – terão de comprovar a idade para entrar em determinadas áreas e para alterar configurações. O sistema do Discord também será capaz de identificar os usuários adultos, para que não haja a necessidade de reafirmar sua idade todas as vezes que entrarem na plataforma.

Os menores de idade poderão escolher o tipo de verificação que preferem, que pode ser por meio de identificação facial por foto, ou ainda enviar um documento que certifique sua idade. Este documento será descartado após uso.

Com este novo sistema de segurança, quando um adolescente fizer a verificação etária, o Discord ajustará os conteúdos à idade do usuário.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Junto dessas novas medidas, a plataforma informou que vai criar ainda o Conselho de Adolescentes, um órgão formado por 10 a 12 jovens que vão opinar e sugerir ações futuras da empresa.

Youtube e Roblox

O Discord é mais uma rede que adota medidas adicionais de segurança para crianças e adolescentes. No final de janeiro, o Youtube anunciou o uso de inteligência artificial para identificação de usuários menores de idade em países como Brasil e Austrália. A medida já está em vigor em alguns países da Europa.

O Roblox, rede de jogo online muito popular, adotou, também em janeiro, novos instrumentos de segurança. Para participar do chat, os usuários passaram a ter de comprovar a idade. A novidade gerou uma série de protestos de crianças dentro da plataforma.

Todas as mudanças no Discord e em outras plataformas ocorrem em um momento em que há uma grande discussão em vários países sobre a segurança de crianças e adolescentes nessas redes.

Em dezembro, a Austrália proibiu o uso de redes sociais por menores de 16 anos. A Nova Zelândia estuda fazer o mesmo. Países como França, Dinamarca, Noruega, Espanha, entre outras, implementaram várias restrições para uso dessas plataformas para esta faixa etária.

No Brasil não há previsão de proibição do uso de redes sociais, mas segundo o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), tanto as lojas de aplicativos quanto as plataformas têm de se responsabilizar pela segurança dos menores de idade.

Relacionadas
Brasília (DF) 28/01/2025 - Os irmãos Clara Santana (10) e Pedro Santana (13), são vistos com celular na mão embaixo de um cobertor. Uma a cada 3 crianças tem perfil aberto em redes, alerta pesquisa Dados foram divulgados nesta terça pela Unico e Instituto Locomotiva Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Mercosul defende medidas para proteção de crianças no ambiente digital
Brasília (DF) 14/02/2025 - Proibição do uso de celulares nas escolas. A aluna do colégio Galois, Joana Chiaretto. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Uso de internet por adolescentes nas escolas cai de 51% para 37%
Brasíluia (DF), 10-05-2023 - Imagem do aplicativo Telegram. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Mais de 1 milhão de usuários compartilham pornografia no Telegram
Edição:
Amanda Cieglinski
Roblox Discord Youtube ECA Digital redes sociais criança e adolescente
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A cantora, Shakira,durante Briefing Diário para a Imprensa no Maracanã (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Cultura Shakira é confirmada como atração de megashow no Rio em maio
qua, 11/02/2026 - 13:30
Brasília (DF) 02/08/2023 Deputada Carla Zambelli durante coletiva no salão verde da Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/EBC
Justiça Itália começa a julgar extradição de Zambelli; audiência é suspensa
qua, 11/02/2026 - 13:25
Ipojuca (PE) 01/11/2024 – As unidades de hidrotratametno de nafta e de geração de hidrogênio da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras, trabalham para reduzir os teores de enxofre e componentes instáveis no combustível. O Trem 1 da RNEST vai passar por
Economia Câmara aprova redução de tributos para indústria química
qua, 11/02/2026 - 13:08
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Discord anuncia novas regras para segurança de usuários adolescentes
qua, 11/02/2026 - 13:04
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Saúde MEC revoga edital para criação de cursos particulares de medicina
qua, 11/02/2026 - 12:57
Brasília - Estudantes fazem provas no segundo dia da seleção do Programa de Avaliação Seriada (PAS), que permite o acesso a uma vaga na Universidade de Brasília. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Educação Sisu 2026: universidades iniciam convocação de lista de espera
qua, 11/02/2026 - 12:37
Ver mais seta para baixo