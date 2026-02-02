logo ebc
Estátua em homenagem a Iemanjá é depredada em Teresina

Monumento à orixá das águas teve dedos arrancados
Gabriel Corrêa - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 02/02/2026 - 13:15
São Luís
Rio de Janeiro - Com fé e oferendas, devoto participa de festa de Iemanjá, no centro da capital fluminense (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, é celebrado em todo o país o Dia de Iemanjá. Mas em Teresina, a data foi marcada por um ataque ao monumento dedicado à orixá das águas e da fertilidade nas religiões de matriz africana, em mais um caso que expõe a intolerância religiosa.

A estátua de Iemanjá que fica na Avenida Marechal Castelo Branco, próxima ao centro da capital piauiense, foi vandalizada no domingo (1º). O monumento era coberto por um vidro, que foi estilhaçado. A estátua teve os dedos arrancados.

O ataque foi denunciado por representantes dos povos de matriz africana. Rondinele Santos, da Associação Santuário Sagrado Pai João de Aruanda, esteve no local e cobrou responsabilização dos autores do crimes.

"Enquanto a gente não tiver algo punitivo de fato, a gente vai continuar sofrendo intolerância religiosa. É preciso pensar ações de combate à intolerância religiosa no nosso estado, e para além disso, ações que cheguem na ponta, principalmente na questão educacional."

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso de vandalismo está sob responsabilidade da Delegacia de Proteção aos Direitos Humanos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Estão sendo analisadas imagens do sistema de videomonitoramento urbano, assim como câmeras privadas da região. O objetivo é identificar o criminalmente o autor, além de apurar a responsabilidade pela reparação do dano ao patrimônio público.

Assim como ocorre em várias cidades brasileiras, foi mantido para a tarde desta segunda-feira, às 16h, o encontro no mesmo monumento de Iemanjá, para celebrar a data e reforçar o combate à intolerância religiosa, que é crime.


Edição:
Aline Cordeiro/ Raíssa Saraiva
