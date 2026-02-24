logo ebc
Fortes chuvas deixam 14 mortos em Juiz de Fora

Prefeitura do município mineiro decreta estado de calamidade pública
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 08:02
Rio de Janeiro
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Camera de sugrança Juiz Fora
© Frame Câmera de segurança Juiz Fora

As fortes chuvas que atingiram o município mineiro de Juiz de Fora nesta segunda-feira (23) causaram a morte de ao menos 14 pessoas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública

As mortes ocorreram nas ruas Natalino José de Paula (4), Orville Derby Dutra (4), João Luís Alves (2), José Francisco Garcia (1), Eurico Viana (1), na Estrada Athos Branco da Rosa (1) e na rua Jacinto Marcelino (1).

A Defesa Civil do município estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. Elas já receberam acolhimento e acomodação provisória. De acordo com a prefeitura, foram registradas 251 ocorrências.

“As equipes municipais seguem mobilizadas no atendimento às ocorrências, no suporte às famílias atingidas e na procura por desaparecidos”, informou a administração municipal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, com o transbordamento do Rio Paraibuna, a corporação foi acionada para atender ocorrências de inundações, soterramentos e risco estrutural em encostas e áreas próximas ao rio. Em poucas horas foram mais de 40 chamadas emergenciais  envolvendo vias bloqueadas, moradores ilhados e casas atingidas. 

 

Edição:
Aécio Amado
chuvas Juiz de Fora calamidade pública temporal mortes meteorologia Multimídia
