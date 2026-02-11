logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Governo federal anuncia investimentos de R$ 4,6 bilhões em aeroportos

Serão gerados mais de 2 mil empregos diretos e indiretos
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 09:37
Brasília
São Paulo (SP), 11/12/2025 - Passageiros aguardam para embarcar após voos cancelados e atrasados no Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta quarta-feira (11) um pacote de R$ 4,64 bilhões em investimentos para ampliação e modernização de 11 aeroportos em quatro estados.

De acordo com o Palácio do Planalto, os aeroportos que vão receber recursos são: Congonhas (São Paulo), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG).

A estimativa do governo federal é que, durante a implantação do projeto, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sejam gerados mais de 2 mil empregos diretos e indiretos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Capacidade operacional

Em nota, o Ministério de Portos e Aeroportos informou que a proposta é elevar a capacidade operacional aeroportuária, em especial, do aeroporto de Congonhas, que passará de uma capacidade de 29 milhões para mais de 40 milhões de passageiros ao ano.

“Os investimentos também contemplam terminais nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará, conectando áreas produtivas do interior a grandes centros”, completou o ministério.

Relacionadas
São Paulo (SP), 05/03/2025 - Movimentação de passageiros no Aeroporto de Congonhas, em Campo Belo, zona sul da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Número de passageiros em aeroportos teve aumento de 9,4% em 2025
Rio de Janeiro (RJ), 10/05/2025 – Vacina da Tríplice Viral durante o Dia D contra a gripe, na Lapa, centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Rio leva vacinação a parques e aeroportos até 12 de fevereiro
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2023 - Movimento de passageiros no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, após migração de voos operados no Aeroporto Santos Dumont. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Ministério de Portos e Aeroportos anuncia 40 leilões para 2026
Edição:
Kleber Sampaio
aeroportos Investimentos Governo Federal Melhorias
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Maior parte do país deve ter chuvas intensas hoje
qua, 11/02/2026 - 10:56
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Satisfação de brasileiros com SUS supera média da América Latina
qua, 11/02/2026 - 10:50
PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto
Geral PF combate crime de exploração sexual infantojuvenil no interior de SP
qua, 11/02/2026 - 10:16
Brasília (DF), 11/02/2026 – SBPC entrega prêmio a pesquisadoras de destaque na ciência brasileira Arte SBPC
Saúde Brasileira referência em pesquisa sobre HPV é homenageada pela SBPC
qua, 11/02/2026 - 09:48
São Paulo (SP), 11/12/2025 - Passageiros aguardam para embarcar após voos cancelados e atrasados no Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Governo federal anuncia investimentos de R$ 4,6 bilhões em aeroportos
qua, 11/02/2026 - 09:37
Veículos estacionados do lado de fora da Tumbler Ridge Secondary School, local de um tiroteio, na Colúmbia Britânica, Canadá, em 10 de fevereiro de 2026, nesta captura de tela obtida de um vídeo de mídia social. Trent Ernst/Tumbler RidgeLines
Internacional Ataque a tiros em escola no Canadá deixa 10 mortos
qua, 11/02/2026 - 08:03
Ver mais seta para baixo