logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Grande SP tem dois feminicídios em menos de 24 horas

Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 12:00
São Paulo
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Duas mulheres foram mortas na Grande São Paulo em novas ocorrências de feminicídio. Uma terceira jovem foi vítima de tentativa de feminicídio, por esfaqueamento no meio da rua. Os casos ocorreram nessa segunda-feira (23).

Na zona norte da capital paulista, policiais militares foram acionados para atender ocorrência em um hospital, onde uma mulher de 22 anos já chegou morta. Ela tinha machucados e hematomas pelo corpo. O homem de 36 anos, que havia levado a jovem ao hospital, foi preso por feminicídio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito foi detido no local e encaminhado ao 73º Distrito Policial, no Jaçanã. A prisão foi convertida em preventiva, e ele permanece à disposição da Justiça. No carro dele, foram encontrados um galão de gasolina e vestígios de sangue. O celular e o veículo do indiciado foram apreendidos para perícia. Também foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML) para a vítima e o detido.

Em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, um homem de 25 anos foi preso em flagrante por feminicídio na tarde de ontem. A SSP informou que guardas civis municipais foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica e encontraram a mulher de 20 anos morta, em sua casa. O crime teria ocorrido após uma discussão.

O agressor foi localizado, confessou o crime e foi preso em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça. A perícia e o IML foram acionados, e o caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Itapecerica da Serra.

Jovem esfaqueada

Um homem de 37 anos esfaqueou ama jovem de 18 anos, na noite desta segunda-feira, na zona leste da capital. A vítima foi levada para o Hospital Geral de Guaianases. Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência, e o agressor foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. A faca utilizada no crime foi apreendida. O agressor foi encaminhado à delegacia e, segundo a SSP, permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado na 8ª DDM, em São Mateus.

Recorde de feminicídios

O Brasil atingiu número recorde de 1.518 vítimas de feminicídios em 2025, segundo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que representa quatro mortes por dia. No ano anterior, em 2024, o país já havia atingido recorde, com 1.458 vítimas.

Em 2025, o estado de São Paulo também registrou o maior número de feminicídios desde o início da série histórica, em 2018. Em todo o ano, os registros chegaram a 270, o que representa aumento de 6,7% em relação a 2024, quando houve 253 registros. Os dados estão disponíveis no site da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

Especialistas ouvidas pela Agência Brasil analisaram o grave cenário de violência contra a mulher no país.

Relacionadas
São Paulo (SP), 12/02/2026 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Polícia de São Paulo encontra numa mala mulher esquartejada
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Rio: Bloco homenageia Maria da Penha e denuncia recorde de feminicídio
Brasília (DF) 04/04/2023 Central de atendimento do Ligue 180. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Decreto inclui Ligue 180 no Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio
Edição:
Talita Cavalcante
feminicídio São Paulo assassinato crime mulher
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
24.02.2026 - A cidade de Peruíbe sofre as piores consequências das chuvas que atingiu a cidade desde sábado (21); nesta segunda, há 213 pessoas desabrigadas no município - Foto: Defesa Civil de Peruíbe/Divulgação
Meio Ambiente Litoral de São Paulo está em alerta de grande perigo para chuvas
ter, 24/02/2026 - 13:51
Brasília (DF) 24/02/2026 - O ministro das Cidades, Jader Filho, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Parceria permitirá regularizar terras da União, diz ministro
ter, 24/02/2026 - 13:33
Brasília (DF), 24/02/2026 – Inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça PGR pede condenação de cinco acusados do assassinato de Marielle
ter, 24/02/2026 - 13:12
Brasília (DF), 24/02/2026 - O presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Carlos De Andrade Uzeda Accioly, e o presidente da CAE, senador Renan Calheiros, durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) sobre fiscalização do Master. Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Política Senadores cobram CVM por suposta omissão no caso do Banco Master
ter, 24/02/2026 - 13:12
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldado do Corpo de Bombeiros faz busca em casas soterradas após fortes chuvas. Foto: CBMMG/Divulgação
Geral Governo federal reconhece estado de calamidade em Juiz de Fora
ter, 24/02/2026 - 12:55
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Casas ficaram soterradas durante fortes chuvas. Frame: Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Geral Lula mobiliza equipes federais para atuar em meio a chuvas em MG
ter, 24/02/2026 - 12:35
Ver mais seta para baixo