Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, morre aos 85 anos

Velório do compositor será hoje no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 10:41
São Paulo

O compositor Ideval Anselmo, referência no Carnaval de São Paulo, morreu aos 85 anos nesta quarta-feira (18). O velório ocorre hoje, até às 12h30, no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista.

Nascido em 1940, em Catanduva, no interior paulista, Ideval teve contato com música já dentro de casa, com a família. Ele é considerado um dos maiores compositores de samba-enredo do carnaval paulista.

Sua trajetória em escolas de samba começou na Camisa Verde e Branco, e passou por Tom Maior, Rosas de Ouro e Unidos do Peruche. Ideval teve ainda suas canções interpretadas por cantores como Eliana de Lima, Thobias da Vai-Vai, Fabiana Cozza e Originais do Samba.

Na Camisa Verde e Branco, Ideval foi um dos criadores do clássico samba-enredo “Narainã, a Alvorada dos Pássaros”, em 1977, que foi eleito o “samba do século” em concurso realizado pela Folha de S.Paulo.

Edição:
Maria Claudia
