logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Imigrantes-Anchieta terá sistema free flow a partir de julho

Implemantação do sistema de pedágio eletrônico começa neste sábado
Matheus Crobelatti*
Publicado em 05/02/2026 - 15:03
São Paulo
Brasília (DF), 05/02/2026 – Empresa da Embraer vende duas aeronaves elétricas para o Japão. Foto: OS2Warp/Wikimedia Commons
© OS2Warp/Wikimedia Commons

A Ecovias anunciou que começa neste sábado (7) a implementação do sistema de Pedágio Eletrônico, também conhecido como free flow, no sistema Imigrantes-Anchieta, que liga São Paulo às cidades do litoral. O novo sistema tem previsão de começar a funcionar em 1º de julho.

Este tipo de pedágio dispensa a necessidade de parada dos motoristas para o pagamento da taxa, fazendo a cobrança eletronicamente por meio de câmeras e sensores quando o veículo passa pela estrutura chamada de pórtico.

Serão dois pórticos, um em cada sentido da via Anchieta. Aquele que começa a ser instalado neste sábado ficará no km 33 no sentido SP-litoral. O segundo, que estará no sentido litoral-SP, será construído no final de fevereiro.

O novo sistema também muda a forma como é feito o pagamento. Hoje, o usuário paga R$ 38,70 quando vai para o litoral. Com os dois pórticos, os motoristas pagarão R$ 19,35 na ida e o mesmo valor na volta.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para que a realização da Operação Comboio – para segurança em dias de neblina intensa – siga funcionando, as estruturas físicas das praças de pedágio atuais continuarão nas rodovias. 

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

Edição:
Amanda Cieglinski
rodovia pedágio Imigrantes-Anchieta São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 14/10/2025 - Ministro Flávio Dino durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Dino manda suspender pagamento de penduricalhos nos Três Poderes
qui, 05/02/2026 - 15:14
Brasília (DF), 18/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista coletiva durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula volta a defender mandato para ministros do STF
qui, 05/02/2026 - 15:10
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com ministros e presidentes dos demais poderes, no Palácio do Planalto.
Política Principal desafio da Venezuela é fortalecer democracia, diz Lula
qui, 05/02/2026 - 15:09
Rio de Janeiro (RJ), 05/02/2026 – Apresentação do Plano Operacional do Carnaval Rio 2026, no Centro de Operações e Resiliência, no Centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rio espera receber 8 milhões de foliões para o carnaval
qui, 05/02/2026 - 15:07
Brasília (DF), 05/02/2026 – Empresa da Embraer vende duas aeronaves elétricas para o Japão. Foto: OS2Warp/Wikimedia Commons
Geral Imigrantes-Anchieta terá sistema free flow a partir de julho
qui, 05/02/2026 - 15:03
Salvador (BA), 05/02/2025 - Teto desaba da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho. Foto: Defesa Civil de Salvador/Divulgação
Cultura Iphan destina R$ 20 milhões a obras em igreja que desabou em Salvador
qui, 05/02/2026 - 15:02
Ver mais seta para baixo