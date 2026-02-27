logo ebc
Incêndio atinge prédio da Faculdade de Direito da USP em São Paulo

Não houve vítima
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 10:27
São Paulo
São Paulo (SP), 27/02/2026 - Fogo atingiu prédio da faculdade de direito da USP, no Largo do São Francisco. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Um incêndio atingiu, na noite desta quinta-feira (26), a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), localizada no Largo São Francisco, região central da capital paulista. O fogo já foi controlado e o trabalho dos bombeiros está em fase de rescaldo na manhã de hoje (27). Não houve registro de vítimas.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o fogo teve início por volta das 23h30 no terceiro andar do edifício. De acordo com os bombeiros, as chamas atingiram equipamentos de ar-condicionado, o que gerou uma grande quantidade de fumaça. A SSP acrescentou que as equipes agiram rapidamente e extinguiram o incêndio.

No início da madrugada, um novo foco de incêndio foi registrado no prédio, que foi logo controlado pelo Corpo de Bombeiros. As causas da ocorrência serão apuradas por meio do trabalho pericial.

Edição:
Valéria Aguiar
