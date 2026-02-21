logo ebc
Incêndio em comunidade da Brasilândia deixa duas pessoas feridas em SP

Cerca de 40 moradias foram atingidas
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/02/2026 - 12:54
São Paulo

Duas pessoas ficaram feridas após incêndio ter atingido uma comunidade na Brasilândia, zona norte da capital paulista, na noite de ontem (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, uma das vítimas teve uma luxação na perna e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A outra vítima era uma criança, que teve uma intoxicação considerada leve.

De acordo com os Bombeiros, pelo menos 40 moradias foram atingidas pelas chamas. A área queimada correspondeu a cerca de 700 metros quadrados.

O incêndio teve início por volta das 18h da noite de ontem (20) e ocorreu em uma comunidade localizada na Avenida Deputado Cantídio Sampaio. Segundo relatos preliminares, o fogo pode ter começado na casa de uma moradora que não estava no imóvel no momento do ocorrido.

O caso foi registrado no 72º Distrito Policial da Vila Penteado e as causas do incêndio estão sendo

Edição:
Valéria Aguiar
incêndio São Paulo comunidade da Brasilândia
