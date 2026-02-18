logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Inmet alerta para chuvas fortes no Sudeste e no Paraná

Instituto aponta risco em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/02/2026 - 13:24
São Paulo
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (18) um alerta laranja para chuvas e ventos intensos em grande parte do estado de São Paulo e também em algumas regiões dos estados de Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.

O alerta laranja indica situação de perigo e é o segundo de maior gravidade na escala utilizada pelo Inmet, abaixo somente do alerta vermelho.

Segundo o Inmet, as chuvas podem variar entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora ou representar um acumulado entre 50 e 100 mm por dia. Já os ventos podem atingir até 100 quilômetros por hora.

O alerta estará em vigor até as 10h de quinta-feira (19) e vale para praticamente todo o estado paulista, além do Triângulo Mineiro, Sul Fluminense, Zona da Mata, Oeste e Sul de Minas, Norte Pioneiro Paranaense e regiões metropolitanas de Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo informa que as chuvas fortes devem atingir principalmente a faixa leste do estado e são provocadas pela passagem de uma frente fria em alto-mar.

Nesta quarta (18), as chuvas são esperadas à tarde, com previsão de raios, fortes rajadas de vento e até queda de granizo. Para quinta (19) ainda há previsão de pancadas de chuva isoladas, por vezes fortes.

Já na sexta-feira (20), a previsão para o estado de São Paulo é de sol entre nuvens, o que pode elevar as temperaturas. No decorrer do dia, o calor e a alta umidade podem provocar pancadas de chuva isoladas com raios e rajadas de vento

A Defesa Civil recomenda maior atenção para as regiões que fazem divisa com Minas Gerais e o leste paulista, onde há risco de transtornos.

 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Mulher morre na Zona Norte de São Paulo devido às chuvas
Praia Pitangueiras Vazia ,Guarujá
Carnaval: bombeiros salvam 348 vítimas de afogamento no litoral de SP
agência bancária
Agências bancárias reabrem nesta quarta-feira a partir do meio-dia
Edição:
Vinicius Lisboa
Inmet Instituto Nacional de Meteorologia Defesa Civil São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Sudeste paraná Chuva forte Temporal Previsão do Tempo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo
Internacional Irã fecha parcialmente Estreito de Ormuz em meio a negociações com EUA
qua, 18/02/2026 - 14:52
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Ocupação hoteleira no carnaval supera 99% no Rio de Janeiro
qua, 18/02/2026 - 14:27
18.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante chegada a Nova Deli. Aeroporto Internacional Indira Gandhi (DEL). Nova Deli — Índia Foto: Ricardo Stuckert / PR
Internacional Lula chega à Índia e primeiro compromisso é cúpula sobre IA
qua, 18/02/2026 - 14:25
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua
qua, 18/02/2026 - 14:05
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Geral CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde
qua, 18/02/2026 - 14:02
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura RJ: Bloco Mulheres Rodadas volta a discutir violência contra a mulher
qua, 18/02/2026 - 13:48
Ver mais seta para baixo