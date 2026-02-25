logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Juiz de Fora e Ubá somam 40 mortes devido aos temporais

Tempestades vão continuar, segundo Inmet
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/02/2026 - 14:06
Rio de Janeiro
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Rio acima do nível normal após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O número de mortes devido aos temporais na Zona da Mata mineira chegou a 40, segundo balanço divulgado na tarde desta quarta-feira (25) pelo Corpo de Bombeiros. Juiz de Fora tem 34 mortos e 25 desaparecidos e Ubá contabiliza seis mortos e dois desaparecidos.

Em Juiz de Fora, são 3 mil desabrigados e 400 desalojados. Em Ubá, 26 pessoas estão desabrigadas e 178 desalojadas.

As tempestades vão continuar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de grande perigo para chuvas até as 23h59min do dia 27 de fevereiro na Zona da Mata mineira, região mais afetada pelos temporais desde segunda-feira (23). 

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) considera muito alta a possibilidade de permanência ou novas ocorrências de enxurradas, alagamentos em áreas de drenagem deficiente e inundações em Juiz de Fora.

Confira as informações sobre as chuvas em Minas no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

 

Relacionadas
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros e voluntários fazem busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Mortos em temporais em Juiz de Fora e Ubá chegam a 36
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Sobe para 22 total de mortos por chuvas em Juiz de Fora e Ubá
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros e voluntários fazem busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Número de mortos com as chuvas chega a 30 em Minas Gerais
Edição:
Maria Claudia
Juiz de Fora Ubá mortos chuvas multimídia chuvas em Minas Gerais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Dívida Pública fica praticamente estável, mas supera R$ 8,6 trilhões
qua, 25/02/2026 - 16:40
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Juros subiram para famílias e empresas em janeiro, mostra BC
qua, 25/02/2026 - 16:38
Rio de Janeiro (RJ), 25/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Nelson Rodrigues Filho, filho de Nelson Rodrigues. Foto: Fluminense FC/Divulgação
Cultura Morre no Rio o produtor cultural Nelson Rodrigues Filho, aos 79 anos
qua, 25/02/2026 - 16:34
Operação Di@na prende principal investigado por ameaças de estupro e morte a parlamentares mineiras. Foto: MPMG
Justiça TJMG manda prender homem acusado de estuprar menina de 12 anos 
qua, 25/02/2026 - 16:22
Morre Cauã Batista, de 18 anos, promessa do Brasil no Taekwondo - em 24/02/2026
Esportes Promessa do taekwondo nacional, Cauã Batista morre aos 18 anos no RJ
qua, 25/02/2026 - 16:12
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Vendas do Tesouro Direto batem recorde em janeiro
qua, 25/02/2026 - 15:53
Ver mais seta para baixo