Justiça mantém prisão de piloto acusado de matar jovem em Brasília

Defesa diz que recorrerá ao STJ
Agência Brasil
Publicado em 12/02/2026 - 16:13
Brasília
12/02/2026 - A imagem do piloto Pedro Turra com a cabeça raspada, no momento que é incluído no Complexo Penitenciário da Papuda. Foto: PCDF/Divulgação
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) decidiu, nesta quinta-feira (12), manter a prisão do piloto de automobilismo Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos.

A decisão foi proferida pela 2ª Turma Criminal. Assim, Turra vai continuar preso preventivamente no presídio da Papuda, em Brasília.

O piloto foi denunciado nessa quarta-feira (11) pelo Ministério Público pelo crime de homicídio doloso.

Turra é acusado de provocar a morte de um adolescente de 16 anos durante uma briga, na qual ele deu um soco no rosto do jovem, que passou duas semanas internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) e morreu no último sábado (7).

Procurada pela Agência Brasil, a defesa de Pedro Turra disse que “acata serenamente” a decisão que manteve a prisão e que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para discutir o mérito do caso.

Kleber Sampaio
