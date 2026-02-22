logo ebc
Lancha colide com píer e deixa seis mortos na divisa entre MG e SP

Vítimas incluem três mulheres e uma criança de 4 anos
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/02/2026 - 12:08
Brasília
Rifaina (MG), 22/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros fazem atendimento em acidente com lancha. Foto: CBMG/Divulgação
Seis pessoas morreram e nove ficaram feridas em um grave acidente envolvendo uma lancha, às margens do Rio Grande, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, na noite deste sábado (21), por volta das 23h30. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a embarcação, oriunda de Franca, no interior paulista, tinha 15 ocupantes e colidiu com a estrutura de um píer. O local do acidente fica na margem mineira do rio, no município de Sacramento.

Dos nove sobreviventes, inicialmente socorridos por equipes da Defesa Civil, três foram hospitalizados em Rifânia (SP) e os demais não tiveram ferimentos graves. Entre os mortos, estão três mulheres, dois homens e uma criança de 4 anos. As identidades não foram divulgadas.

O piloto da lancha, que morreu no acidente, não tinha habilitação na categoria Arrais-Amador, exigida para esse tipo de transporte náutico, informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

