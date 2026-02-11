logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Latam demite piloto acusado de chefiar rede de abuso sexual infantil

Sergio Lopes foi preso na segunda-feira no Aeroporto de Congonhas
Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 16:26
São Paulo
Brasília (DF), 09/02/2026 – Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infatil. Foto: Polícia Civil-SP
© Polícia Civil-SP

A Latam anunciou que demitiu Sergio Antônio Lopes, piloto preso na segunda-feira (9) no Aeroporto de Congonhas sob a acusação de comandar uma rede de pedofilia

No comunicado, a empresa informa que “Sergio Antonio Lopes não faz mais parte do seu quadro de colaboradores”. 

“A companhia adota a política de tolerância zero para ações e atos que desrespeitem os seus valores, ética e código de conduta, permanecendo à disposição das autoridades para colaborar com as investigações”, diz o comunicado.

Lopes, de 60 anos de idade, foi detido pela polícia de São Paulo dentro do avião que pilotaria. Na mesma manhã, as autoridades deflagraram a Operação Apertem os Cintos especificamente para capturá-lo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Por meio de uma investigação que começou há três meses, após a denúncia de uma vítima, a polícia descobriu que o piloto se relacionava com meninas de 8 a 12 anos de idade. Sergio pagava às mães e avós dessas crianças e as levava para motéis, onde as estuprava.

Uma avó, que cedeu três netas para o criminoso, foi presa na operação, assim como a mãe de uma outra garota.

Para ter acesso às vítimas, Lopes pagava quantias que variavam entre R$ 30 e R$ 100. Ele também chegou a pagar aluguéis e deu até um aparelho de TV como presente.

Segundo as investigações, o piloto cometia os crimes há oito anos.

Relacionadas
Brasília (DF), 09/02/2026 – Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infatil. Foto: Polícia Civil-SP
Piloto preso por pedofilia pagava mães e avós para abusar de meninas
Brasília (DF), 09/02/2026 – Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infatil. Foto: Polícia Civil-SP
Polícia prende piloto suspeito de participar de rede de pedofilia
Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
STJ autoriza ronda virtual em busca de pornografia infantil
estupro piloto Latam Exploração Sexual pedofilia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 11/11/2025 - Leilão de Otimização de BR-101/RJ Fluminense , na B3 em São Paulo. Grupo Arteris vencedor do leilão, comemora na batida do martelo. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Bolsa volta a bater recorde e encosta nos 190 mil pontos
qua, 11/02/2026 - 18:49
São Paulo (SP), 14/10/2024 -Ruas do bairro Bom Retiro com fabricas elojas semenergia elétrica desde sexta-feira devido as chuvas.Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Justiça mantém multa de R$ 95,8 milhões contra a Enel
qua, 11/02/2026 - 18:22
Rio de Janeiro (RJ), 11/02/2026 – Exposição no CCBB Rio traz olhar amazônico de fotógrafas do Pará. Foto: Ana Paula Amorim/Divulgação
Cultura Exposição no CCBB do Rio traz olhar amazônico de fotógrafas do Pará
qua, 11/02/2026 - 18:21
Recife (PE), 27/01/2026 - FOTO DE ARQUIVO. Bloco de carnaval Galo da Madrugada. Foto: Sérgio Bernardo/Arquivo/PCR
Política Lula deve visitar Recife, Salvador e Rio de Janeiro no Carnaval
qua, 11/02/2026 - 17:51
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Saúde Prazo de inscrição no Mais Médicos Especialistas termina no dia 19
qua, 11/02/2026 - 17:48
Avião da Azul decola do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro 17/01/2025 REUTERS/Ricardo Moraes
Economia Cade aprova aumento da participação da United na Azul
qua, 11/02/2026 - 17:48
Ver mais seta para baixo