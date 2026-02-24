logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Lula mobiliza equipes federais para atuar em meio a chuvas em MG

Temporal deixou ao menos 22 vítimas em Juiz de Fora e Ubá
Paula Laboissiere - repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 12:35
Rio de Janeiro
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Casas ficaram soterradas durante fortes chuvas. Frame: Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
© Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou nesta terça-feira (24) a pronta mobilização de equipes federais para auxiliar municípios da Zona da Mata Mineira atingidos por fortes chuvas que deixaram ao menos 22 mortos nas cidades de Juiz de Fora e Ubá.

“Uma equipe de coordenação da Força Nacional do SUS [Sistema Único de Saúde] já está a caminho. E a Defesa Civil Nacional, além de já ter enviado profissionais à Zona da Mata, trabalha em regime de alerta máximo e em permanente contato com a Defesa Civil mineira.”

Em seu perfil na rede social X, Lula destacou que o governo federal já reconheceu o estado de calamidade em Juiz de Fora (MG) e que o decreto será publicado no Diário Oficial da União ainda nesta terça-feira.

“Nas próximas horas – e dias – seguiremos de prontidão para agir com a velocidade e a força que o momento exige. Nosso foco é garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução.”

Durante sua passagem por Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em sua viagem oficial a países da Ásia, o presidente ligou para a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, prestando solidariedade e oferecendo apoio federal.

“Quero enviar meus profundos sentimentos às famílias que perderam seus lares e, o que é pior, os seus entes queridos. E me solidarizar com as autoridades e forças de segurança mineiras que estão trabalhando no resgate e no atendimento imediato à população prejudicada pela chuva”, concluiu.

Segundo a prefeitura, a cidade teve 584 milímetros de chuva acumulada, o que faz do mês de fevereiro o mais chuvoso da história do município mineiro, com volume superior ao dobro do esperado para o mês.

Além dos 22 mortos confirmados pelo governo de Minas Gerais, a Defesa Civil da cidade mineira informa que há ao menos 440 pessoas desabrigadas.

Relacionadas
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Sobe para 22 total de mortos por chuvas em Juiz de Fora e Ubá
24/02/2026 - Alto volume de chuva em Peruíbe no estado de São Paulo. Foto: Frame/defesacivilsp/Instagram
Chuvas deixam mais de 300 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Câmera de segurança Juiz Fora
Prefeitura de Juiz de Fora decreta calamidade após chuvas históricas
Edição:
Vinicius Lisboa
Juiz de Fora Ubá Minas Gerais Temporal Deslizamento de Terra Luiz Inácio Lula da Silva Presidente
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
24.02.2026 - A cidade de Peruíbe sofre as piores consequências das chuvas que atingiu a cidade desde sábado (21); nesta segunda, há 213 pessoas desabrigadas no município - Foto: Defesa Civil de Peruíbe/Divulgação
Meio Ambiente Litoral de São Paulo está em alerta de grande perigo para chuvas
ter, 24/02/2026 - 13:51
Brasília (DF) 24/02/2026 - O ministro das Cidades, Jader Filho, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Parceria permitirá regularizar terras da União, diz ministro
ter, 24/02/2026 - 13:33
Brasília (DF), 24/02/2026 - O presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Carlos De Andrade Uzeda Accioly, e o presidente da CAE, senador Renan Calheiros, durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) sobre fiscalização do Master. Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Política Senadores cobram CVM por suposta omissão no caso do Banco Master
ter, 24/02/2026 - 13:12
Brasília (DF), 24/02/2026 – Inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça PGR pede condenação de cinco acusados do assassinato de Marielle
ter, 24/02/2026 - 13:12
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldado do Corpo de Bombeiros faz busca em casas soterradas após fortes chuvas. Foto: CBMMG/Divulgação
Geral Governo federal reconhece estado de calamidade em Juiz de Fora
ter, 24/02/2026 - 12:55
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Casas ficaram soterradas durante fortes chuvas. Frame: Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Geral Lula mobiliza equipes federais para atuar em meio a chuvas em MG
ter, 24/02/2026 - 12:35
Ver mais seta para baixo