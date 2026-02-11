logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Chuvas intensas atingem país; Inmet emite alerta para tempestade no RS

Frente de instabilidade provoca chuva no Centro-Oeste, Norte e Sudeste
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 10:56
Brasília
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas intensas ao longo desta quarta-feira (11) na maior parte do país, em especial no Centro-Oeste.

As precipitações alcançam também boa parte da regiões Norte e Sudeste, bem como o oeste do Nordeste – mais especificamente, Maranhão, Piauí e na parte oeste da Bahia. Os volumes chuvosos podem chegar a 50 milímetros (mm) com ventos de até 60 kms por hora.

Alerta

A área de maior risco para onde foi emitido alerta sobre perigo de tempestade até quinta-feira (12) situa-se em localidades ao sul do Rio Grande do Sul, onde os volumes chuvosos podem chegar a 100 milímetros ao longo do dia.

Nas demais áreas gaúchas a expectativa é de tempestades menos intensas, até o dia 12, com volumes chuvosos de até 50 mm e ventos de até 60 km/h.

Há, segundo a Meteorologia, expectativas de queda de granizo em todo o estado, bem como no Paraná e em Santa Catarina.

Na Região Sul e no extremo sul do Mato Grosso do Sul, são esperadas tempestades na sexta-feira (13), com chuvas de até 50 mm e ventos de até 60 km/h.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Perigo potencial

Há perigo potencial de chuvas intensas de hoje até sexta-feira (13) em áreas do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O volume de chuvas pode chegar a 50 milímetros diários; e os ventos devem atingir a velocidade de 60 km/h.

O Inmet já havia alertado sobre perigo de chuvas ao longo desta quarta-feira em áreas do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Bahia e Minas Gerais. O volume chuvoso pode chegar a 100 mm, com ventos de até 100km/h.

Relacionadas
Chuvas em São Paulo
Chuvas: estado de SP tem 45 cidades em atenção para deslizamentos
São Paulo (SP), 01/07/2025 - Chegada de frente Fria no centro da capital Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meteorologia prevê frio e chuva para São Paulo e Porto Alegre
Chuva na região central de São Paulo.
Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Edição:
Kleber Sampaio
meteorologia chuvas ventos perigo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Chuvas intensas atingem país; Inmet emite alerta para tempestade no RS
qua, 11/02/2026 - 10:56
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Satisfação de brasileiros com SUS supera média da América Latina
qua, 11/02/2026 - 10:50
PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto
Geral PF combate crime de exploração sexual infantojuvenil no interior de SP
qua, 11/02/2026 - 10:16
Brasília (DF), 11/02/2026 – SBPC entrega prêmio a pesquisadoras de destaque na ciência brasileira Arte SBPC
Saúde Brasileira referência em pesquisa sobre HPV é homenageada pela SBPC
qua, 11/02/2026 - 09:48
São Paulo (SP), 11/12/2025 - Passageiros aguardam para embarcar após voos cancelados e atrasados no Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Governo federal anuncia investimentos de R$ 4,6 bilhões em aeroportos
qua, 11/02/2026 - 09:37
Veículos estacionados do lado de fora da Tumbler Ridge Secondary School, local de um tiroteio, na Colúmbia Britânica, Canadá, em 10 de fevereiro de 2026, nesta captura de tela obtida de um vídeo de mídia social. Trent Ernst/Tumbler RidgeLines
Internacional Ataque a tiros em escola no Canadá deixa 10 mortos
qua, 11/02/2026 - 08:03
Ver mais seta para baixo