logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Manaus: helicóptero e sonares reforçam buscas por vítimas de naufrágio

Equipamentos são fruto de parceria com o estado de São Paulo
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/02/2026 - 13:19
Brasília

O Corpo de Bombeiros do Amazonas reforçou o efetivo e os equipamentos utilizados nas buscas por desaparecidos do naufrágio em Manaus. A lancha Lima de Abreu XV saiu da capital amazonense com destino a Nova Olinda do Norte na última sexta-feira (13) quando afundou, deixando dois mortos e sete desaparecidos.

Por redes sociais, a corporação informou que um helicóptero, drones e sonares mais sofisticados, de varredura lateral e vertical, reforçam as ações dos bombeiros nas buscas pelos desaparecidos. Os equipamentos são fruto de uma parceria com o governo do estado de São Paulo.

Ainda de acordo com a corporação, a base do corpo de bombeiros localizada no porto de Manaus também passa a ser utilizada como ponto de apoio para o atendimento a familiares de vítimas do naufrágio. O governo do Amazonas informou que a assistência inclui o trabalho de assistentes sociais e psicólogos.

Entenda

A lancha rápida Lima de Abreu XV naufragou na tarde de sexta-feira próximo a Manaus, na região do encontro dos rios Negro e Solimões. Ao todo, 71 pessoas foram resgatadas por outra embarcação que passava pelo local.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Marinha e equipes de assistência social e segurança foram mobilizados nas buscas, no resgate e no apoio às vítimas. Mergulhadores iniciaram imediatamente as buscas na área do acidente.

Os dois mortos são uma mulher de 22 anos e uma criança do sexo feminino de aproximadamente 3 anos. A criança chegou a ser resgatada pelas equipes de salvamento e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança, da zona leste de Manaus, mas deu entrada na unidade já sem vida.

 

Relacionadas
Encontro das águas dos rios Negro e Solimões, em Manaus (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Naufrágio no Amazonas deixa dois mortos e sete pessoas desaparecidas
Brasília (DF), 16/02/2026 - Bebês brincam no Lar da Criança Padre Cícero, instituição que acolhe mais de 20 crianças e adolescentes. Poucos estão habilitados para adoção . Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Pobreza afeta desenvolvimento de bebês desde 6 meses, mostra pesquisa
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2023 - Ato denúncia em frente à Câmara Municipal, organizado pelo campanha Levante Feminista contra o Feminicídio, colocarão 210 cruzes nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto, simbolizando cada uma das 111 mulheres assassinadas no estado em 2022 e as 99 mulheres assassinadas em 2023. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Caso de Itumbiara acende alerta para violência vicária; entenda
Edição:
Aline Leal
Manaus Naufrágio Nova Olinda do Norte
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Cariocas e turistas vão à praia em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense
seg, 16/02/2026 - 15:09
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Slalom Run 1 - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 16, 2026. Lucas Pinheiro Braathen of Brazil falls during his first run in the Men's Slalom REUTERS/Gintare Karpaviciute
Esportes Jogos de Inverno: Brasil encerra campanha histórica no esqui alpino
seg, 16/02/2026 - 14:49
Logo da Agência Brasil
Internacional Arco dos Namorados desaba no Dia dos Namorados na costa da Itália
seg, 16/02/2026 - 14:48
Logo da Agência Brasil
Geral Manaus: helicóptero e sonares reforçam buscas por vítimas de naufrágio
seg, 16/02/2026 - 13:19
São Paulo (SP), 15/02/2026 - Desfile do Bloco Sol na cara, na Praça da Sé. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Campanha contra assédio sexual no carnaval tem adesão de 18 estados
seg, 16/02/2026 - 13:06
Brasília (DF), 16/02/2026 – Robôs humanóides chineses são centro das atenções no espetáculo do Ano Novo Lunar Frame Reuters/Proibida reprodução
Internacional Robôs humanóides chineses são atrações no espetáculo do Ano Novo Lunar
seg, 16/02/2026 - 12:54
Ver mais seta para baixo