Maranhão registrou três desaparecimentos por dia em 2025

Há um mês equipes buscam crianças em Bacabal, no interior do estado
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/02/2026 - 07:32
São Luís
São Paulo (SP) 30/08/2024 - Uma ação destinada à conscientizar a população sobre pessoas desaparecidas, foi organizada na Praça da Sé. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Há 30 dias o país acompanha as buscas por três crianças que desapareceram em Bacabal, interior do Maranhão. Em 2025, o estado registrou três desaparecimentos por dia, conforme dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), a partir de informações enviadas pela Secretaria de Segurança Pública estadual ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Os meses de outubro (136), junho (111), agosto (110), fevereiro (100) e novembro (99) foram os que computaram o maior número de casos. 

No total, o Maranhão teve 1.182 pessoas desaparecidas em 2025, colocando o estado em 4° lugar no número de desaparecidos no Nordeste, atrás da Bahia (3.929), Pernambuco (2.745) e Ceará (2.578).

O sistema registra ainda que 244 pessoas foram localizadas, sendo 176 com mais de 18 anos de idade, 64 menores de idade e quatro não tiveram a idade informada. Os homens foram a maioria dos encontrados, 162; foram 62 mulheres localizadas e em quatro casos, o sexo não foi informado.

Crianças representam 28% dos desaparecidos

No ano passado, o Brasil registrou 84.760 desaparecimentos de pessoas, média de 232 sumiços diários e aumento de 4,1% em relação a 2024.

Quase um terço (28%) das pessoas desaparecidas em 2025 tinham menos de 18 anos de idade, como as crianças de Bacabal. As 23.919 ocorrências envolvendo crianças e adolescentes representaram uma alta de 8% em comparação ao mesmo tipo de caso registrado em 2024 - ou seja, o dobro da média geral, de 4%. 

Outro fato é que os homens representam 64% do total de desaparecidos em 2025. Entre o público infantojuvenil, a maioria (62%) é menina.

No ranking nacional de desaparecidos, o Maranhão ocupa a 15ª posição, sendo a maioria (846) com mais de 18 anos de idade. Os casos de crianças e adolescentes somaram 318 no ano passado.

Em 2025, 56.688 foram localizadas em todo o país, uma alta de 2% na comparação com 2024 (55.530).

O que fazer quando alguém desaparece

  • No caso de desaparecimento de um familiar ou pessoa conhecida, não é preciso esperar 24 horas para fazer o registro.
  • O boletim de ocorrência pode ser feito imediatamente em uma delegacia da Polícia Civil ou de forma digital. O mais importante é que a comunicação ocorra no menor tempo possível e com o máximo de informações em relação ao desaparecimento.
  • É importante fornecer todas as informações possíveis sobre a pessoa desaparecida, como nome completo, idade, características físicas, roupas que estava usando e circunstâncias do fato.
  • Pelos números 197 ou 181 (disque-denúncia), é possível prestar informações sobre desaparecimentos.

Carolina Pimentel
crianças desaparecidas Bacabal Maranhão desaparecimentos
