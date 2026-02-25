Geral
Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 130 milhões
Números sorteados foram: 07 - 09 - 10 - 21 - 28 - 43
Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 21:36
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.976 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 07 - 09 - 10 - 21 - 28 - 43
- 136 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 27.292,50 cada
- 8.973 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 681,85 cada
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Destaques EBC
Radioagência
Alckmin garante assistência a municípios mineiros atingidos pela chuva
Rádios
Repórter Nacional 18h30: STF começa julgamento dos acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco; na primeira sessão, PGR pede a condenação dos cinco réu
TV Brasil
Estado de São Paulo já contabiliza 19 mortes por causa das chuvas
Mais notícias
Geral Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 130 milhões
ter, 24/02/2026 - 21:36
Geral Número de mortos com as chuvas chega a 30 em Minas Gerais
ter, 24/02/2026 - 20:46
Justiça PF diz que não conseguiu ver vídeos Operação Contenção e aciona STF
ter, 24/02/2026 - 20:34
Geral Alagada, Matias Barbosa (MG) fecha unidades de saúde e suspende aulas
ter, 24/02/2026 - 20:33
Economia Bolsa bate recorde e supera os 191 mil pontos com capital externo
ter, 24/02/2026 - 20:30
Justiça Justiça de SP mantém novas regras do vale-alimentação, informa AGU
ter, 24/02/2026 - 20:26