Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 105 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 -40
Publicado em 19/02/2026 - 22:21
O prêmio do concurso 2.974 da Mega-Sena acumulou nesta quinta-feira (19).
A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 21 de fevereiro, é de R$ 105 milhões.
Na quina, 108 apostas acertaram. Cada uma vai receber o valor de R$ 27.143,02.
Outras 7.587 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 636,88 cada.
