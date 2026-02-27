Geral
Mega-sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 145 milhões
Números sorteados foram: 08 - 19 - 27 - 32 - 38 - 52
Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 21:30
Brasília
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.977 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 145 milhões para o próximo sorteio.
- 118 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.510,78 cada
- 7.699 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 846,60 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
