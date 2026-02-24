Geral
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 116 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 07:33
Brasília
As seis dezenas do concurso 2.976 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 116 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
