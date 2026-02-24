logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 116 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 07:33
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

As seis dezenas do concurso 2.976 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 116 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.976 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Camera de sugrança Juiz Fora
Geral Prefeitura de Juiz de Fora decreta calamidade após chuvas históricas
ter, 24/02/2026 - 09:27
Polícia Federal cumpre novos mandados judiciais no âmbito da Operação Vigilância Aproximada, que investiga informações produzidas ilegalmente pela Abin. Foto: Polícia Federal
Geral Polícia Federal investiga desvio de quase R$ 1 milhão da Caixa
ter, 24/02/2026 - 08:23
São Paulo (SP) - 24/02/2026 - Natividade da Serra. Foto: Defesa Civil-SP
Meio Ambiente Tempestade mata um homem em Natividade da Serra; SP já soma 19 mortes
ter, 24/02/2026 - 08:03
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Camera de sugrança Juiz Fora
Geral Fortes chuvas deixam 14 mortos em Juiz de Fora
ter, 24/02/2026 - 08:02
Brasília (DF), 23/02/2026 - Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, durante entrevista para falar sobre a revogação do Decreto 12600. Foto: SGPR/Divulgação
Direitos Humanos Publicado decreto que suspende concessão de hidrovias na Amazônia
ter, 24/02/2026 - 07:44
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 116 milhões
ter, 24/02/2026 - 07:33
Ver mais seta para baixo