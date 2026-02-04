logo ebc
Mesmo com medida protetiva, mulher é vítima de feminicídio no Rio

Crime ocorre no dia em que foi lançado pacto contra o feminicídio
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/02/2026 - 20:22
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 07/12/2025 - O Levante Mulheres Vivas realiza ato na área central de Brasília para denunciar o feminicídio e todas as formas de violência contra mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na data em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que institui o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, mais uma mulher é morta no Rio de Janeiro apesar de ter uma medida protetiva contra o ex-marido.

Amanda Loureiro da Silva Mendes, de 25 anos, foi abordada pelo agressor armado, a poucos metros do trabalho dela, no bairro de Quintino, subúrbio do Rio. Após uma rápida discussão, registrada por câmeras de segurança, o criminoso atirou contra a mulher.

Ela chegou a ser socorrida em uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O homem, que já havia sido preso por homicídio em 2019, foi localizado pela polícia poucas horas após o crime, no bairro vizinho de Madureira.

A análise de imagens de câmeras de segurança foi fundamental para a identificação da dinâmica do crime e para a localização do criminoso.

As investigações apontaram que eles foram casados por sete anos e tiveram dois filhos, mas estavam separados há cerca de quatro meses. O autor não aceitava o fim do relacionamento e perseguia a vítima, mesmo após a adoção de medida protetiva, que vinha sendo reiteradamente descumprida.

Além da condenação anterior por homicídio, o preso possui registros por porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica.

Violência contra a mulher

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro registrou de janeiro a novembro de 2025 mais de 71 mil casos de violência doméstica contra a mulher.

O Observatório de Violência contra a Mulher da Justiça do Rio destaca que a medida protetiva deve ser solicitada quando a vítima for agredida fisicamente, ameaçada ou obrigada a manter relação sexual contra a vontade. E ainda se tiver dinheiro, cartão de banco ou celular tomados pelo agressor ou se ele teve outras atitudes que sejam consideradas violentas. 

Decreto

O pacto assinado hoje prevê atuações coordenadas e permanentes entre os Três Poderes, com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil. A novidade, segundo Lula, é que, pela primeira vez, estão assumindo que a responsabilidade na luta pela defesa da mulher não é só da mulher.

04/02/2026 - Brasília - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de assinatura do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Lula defende que luta contra feminicídio deve ser sobretudo dos homens
Lula defende que luta contra feminicídio deve ser sobretudo dos homens
Brasília (DF), 07/12/2025 - O Levante Mulheres Vivas realiza ato na área central de Brasília para denunciar o feminicídio e todas as formas de violência contra mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Três Poderes lançam pacto para enfrentamento ao feminicídio no Brasil
Três Poderes lançam pacto para enfrentamento ao feminicídio no Brasil
Brasília (DF), 03/02/2026 – A presidenta do Superior Tribunal Militar ministra Maria Elizabeth Rocha, fala sobre o rito que o tribunal irá fazer durante o julgamento da perda dos postos e patentes de Bolsonaro, Heleno, Braga Netto e outros condenados por trama golpista. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
STM recebe pedido de perda de patente de Bolsonaro e mais 4 oficiais
STM recebe pedido de perda de patente de Bolsonaro e mais 4 oficiais
Feminicídio Rio de Janeiro Violência Contra a Mulher
