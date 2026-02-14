logo ebc
Metrô de SP funcionará ininterruptamente de sábado para domingo

Saiba as alterações do transporte durante o carnaval
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/02/2026 - 12:21
São Paulo
São Paulo (SP), 24/03/2023 - Passageiros na estação Luz, da Linha 1-Azul do Metrô, que opera parcialmente no segundo dia de greve dos metroviários em São Paulo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Fernando Frazão/Agência Brasil

O Metrô de São Paulo funcionará ininterruptamente na virada deste sábado (14) para o domingo de carnaval. Todas as estações ficarão abertas para embarque e desembarque ao longo da madrugada. 

Já de domingo (15) para a segunda-feira, a operação ocorrerá com embarque durante toda a madrugada permitido apenas nas estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda, enquanto as demais estações funcionarão exclusivamente para desembarque e transferências. A partir da segunda-feira, o funcionamento volta a ocorrer no horário normal.

Já a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) manterá em funcionamento de embarque e desembarque 24 horas neste sábado e domingo apenas a Estação Palmeiras-Barra Funda. As demais estações ficarão abertas na madrugada exclusivamente para desembarque e transferências.

Para acessar o Sambódromo do Anhembi, ônibus do serviço Atende, da prefeitura, serão disponibilizados gratuitamente, partindo das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda, a partir das 18h e durante todo o período dos desfiles, com partidas frequentes conforme a demanda.

Já os ônibus do transporte coletivo municipal funcionarão nos dias 14, 16 e 17 de fevereiro com a frota e o mesmo esquema de operação correspondente à de um sábado. Ou seja, 6.843 veículos em 1.128 linhas. Já no dia 15, a frota operacional seguirá o cronograma de domingo, com 4.922 veículos em 1.042 linhas.

Brasília-DF 12/02/2024 Bloco de carnaval Divinas Tetas. Foto Antônio Cruz/ Agência Brasil.
Especialistas alertam sobre cuidados para um carnaval seguro
São Paulo- 05/10/2025- Governo de SP intensifica fiscalizações contra falsificação de bebidas e ultrapassa 7 mil garrafas apreendidas. Foto: Pablo Jacob/Governo de São Paulo
Carnaval: metanol em bebidas liga sinal de alerta nos estados
Rio de Janeiro (RJ) 25/01/2025 – Vendedores ambulantes na Praia do Flamengo durante semana com alerta de calor extremo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Carnaval do Rio começa com alerta de calor e máxima de 39,2ºC
Ver mais seta para baixo