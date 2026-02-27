logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

MG: Número de mortes sobe para 65; quatro pessoas seguem desaparecidas

Bombeiros trabalham para buscar sobreviventes nos escombros
Agência Brasil 
Publicado em 27/02/2026 - 18:05
Rio de Janeiro 
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - Buscas pela última criança desaparecida no deslizamento de terra ocorrido durante tempestade da noite de segunda-feira, 22 de fevereiro, que vitimou 21 pessoas e deixou várias casas destruídas no bairro Jardim Burnier. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Quatro pessoas ainda seguem desaparecidas, sendo duas em Juiz de Fora e duas em Ubá, municípios mineiros atingidos fortemente pelas chuvas essa semana.

Ao todo, 65 pessoas morreram, sendo 59 em Juiz de Fora e seis em Ubá, de acordo com divulgação feita pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais nesta sexta-feira (27). 

Até a manhã desta sexta, havia 64 pessoas mortas. Segundo os Bombeiros, mais um corpo foi localizado à tarde, em Juiz de Fora, no Bairro Parque Burnier.

As chuvas causaram alagamentos e deslizamentos de terras e os bombeiros trabalham para buscar sobreviventes e para retirar os corpos em meio aos escombros. 

Em Juiz de Fora, segundo a prefeitura, mais de 4,2 mil pessoas estão desabrigadas e desalojadas e foram registradas 2.149 ocorrências pela Defesa Civil desde a última segunda-feira (24). Já em Ubá, são pelo menos 1,2 mil desabrigados e desalojados. 

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, afirmou, nesta sexta-feira (27), que uma em cada quatro pessoas da cidade mora em área de risco e que é preciso fazer intervenções por todo o município para evitar novas tragédias.  

Também nesta sexta, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de R$ 6,196 milhões para ações de resposta em sete municípios atingidos por desastres naturais em Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul

Em Minas Gerais, os municípios de Ubá e Matias Barbosa, afetados pelas fortes chuvas desta semana, estão entre os contemplados.  

Relacionadas
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Municípios afetados pelas chuvas receberão R$ 6,1 milhões
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - Buscas pela última criança desaparecida no deslizamento de terra ocorrido durante tempestade da noite de segunda-feira, 22 de fevereiro, que vitimou 21 pessoas e deixou várias casas destruídas no bairro Jardim Burnier. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Voluntários cruzam estados para ajudar vítimas das chuvas em MG
Edição:
Sabrina Craide
chuvas em Minas Gerais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
European Commission President Ursula von der Leyen attends the EU commission weekly college meeting, in Brussels, Belgium, March 16, 2022. Olivier Hoslet/Pool via REUTERS
Internacional União Europeia acelera acordo comercial com o Mercosul, diz Comissão
sex, 27/02/2026 - 19:06
Peso leve Jéssica Lima fatura bronze no primeiro dia do Grand Slam de Tashkent, em 27/02/2026
Esportes Jéssica Lima é bronze no 1º dia do Grand Slam de judô no Uzbequistão
sex, 27/02/2026 - 19:05
27.02.2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante 6ª Conferência Nacional das Cidades. Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) – Brasília. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula critica Zema por não usar R$ 3,5 bi em obras de prevenção à chuva
sex, 27/02/2026 - 18:55
São Paulo (SP), 27/02/2026 - Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, durante coletiva à imprensa para apresentar os novos investimentos na Nova Indústria Brasil. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Alckmin: Acordo Mercosul-União Europeia deve entrar em vigor em maio
sex, 27/02/2026 - 18:21
Eletricidade, energia, lâmpada
Economia Contas de luz seguem com bandeira tarifária verde em março
sex, 27/02/2026 - 18:20
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - A moradora do Jardim Burnier, Cláudia da Silva, fala sobre o luto de perder vários parentes no deslizamento de terra ocorrido durante a tempestade da segunda-feira, 22 de fevereiro, no bairro de Juiz de Fora. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral "Perdi quase 20 pessoas da família”, diz moradora de Juiz de Fora
sex, 27/02/2026 - 18:08
Ver mais seta para baixo