Ministério Público de SP vai investigar superlotação em blocos de rua

Bombeiros atenderam 30 pessoas na confusão
Agência Brasil
Publicado em 09/02/2026 - 17:09
São Paulo
Brasília - O bloco de carnaval de rua Babydoll de Nylon lotou de foliões a Praça do Cruzeiro, no Eixo Monumental (Antonio Cruz/Agência Brasil)
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) anunciou nesta segunda-feira (9) que vai investigar a superlotação nos blocos de carnaval na Rua da Consolação, região central da capital paulista, neste domingo (8). A averiguação será por meio da Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital.

Dois megablocos, o da Skol, que tinha o DJ Calvin Harris como atração, e o Acadêmicos do Baixo Augusta, estavam programados para desfilar em horários distintos, mas atrasos fizeram com que acabassem se encontrando. Devido à grande quantidade de pessoas, houve muita confusão, tumulto e foliões sendo pressionados contra as grades de proteção.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 30 pessoas foram atendidas no local, sem necessidade de encaminhamento para prontos-socorros.

A confusão fez a Prefeitura de São Paulo, por volta das 15h, acionar um plano de contingência para abrir as ruas paralelas à da Consolação.

Confira as informações sobre o carnaval em São Paulo no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

