logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Moraes autoriza Silvinei Vasques a cursar doutorado EAD na prisão

Ex-diretor da PRF foi preso por envolvimento na trama golpista
Agência Brasil
Publicado em 09/02/2026 - 15:35
Rio de Janeiro
O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, durante entrevista coletiva sobre a Operação Eleições 2022 no segundo turno.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (9) o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques a cursar um doutorado na modalidade de ensino à distância (EAD) na prisão. A formação é em Direito Econômico e Empresarial. 

Na mesma decisão, o ministro autorizou Silvinei a permanecer preso no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O local é conhecido como Papudinha.

Os pedidos foram solicitados pela defesa do ex-diretor, que foi condenado em dezembro do ano passado pela Primeira Turma do Supremo a 24 anos e 6 meses de prisão. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Conforme a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Silvinei atuou para barrar o deslocamento de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno das eleições de 2022, por meio de blitzes em rodovias do Nordeste.

No final do ano passado, o ex-diretor rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para o Paraguai, mas foi preso ao tentar embarcar para El Salvador com um passaporte falso.

Relacionadas
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
STF condenou 1.399 pessoas por atos golpistas; 179 estão presas
Brasília (DF), 26/12/2025 - ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques . Foto: Polícia do Paraguai/Divulgação
Ex-diretor da PRF levou pitbull e sacos de ração em fuga para Paraguai
Brasília (DF), 16/12/2025 - Julgamento da Ação Penal 2693- Núcleo 2 Foto: Antonio Augusto/STF
Réus do Núcleo 2 da trama golpista recebem penas entre 8 e 26 anos
Edição:
Amanda Cieglinski
Silvinei Vasques stf trama golpista Golpe de Estado PRF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - O bloco de carnaval de rua Babydoll de Nylon lotou de foliões a Praça do Cruzeiro, no Eixo Monumental (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Geral Ministério Público de SP vai investigar superlotação em blocos de rua
seg, 09/02/2026 - 17:09
Entidades (RS), 20/01/2026 - Unidades habitacionais do Empreendimento Junção Rio Grande, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Direitos Humanos Minha Casa, Minha Vida Entidades Urbanas recebe propostas até terça
seg, 09/02/2026 - 17:08
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Pessoas usam guarda-chuva durante chuva no centro da cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Risco de deslizamento põe 30 cidades paulistas em estado de atenção
seg, 09/02/2026 - 16:53
Muita gente uso ou caixa eletrônico para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS
Geral Confira como vão funcionar os bancos durante o carnaval
seg, 09/02/2026 - 16:36
O secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mario Fernandes, durante o lançamento do Programa de Sustentabilidade da Presidência da República.
Justiça Moraes pede ao Exército manifesto sobre visita íntima a general preso
seg, 09/02/2026 - 16:33
Eslovênia, 21/06/2025 - Hugo Calderano durente partida de tênis de mesa. Foto: WTT/Divulgação
Esportes Hugo Calderano vira número 2 do mundo e 1º sul-americano na posição
seg, 09/02/2026 - 16:29
Ver mais seta para baixo