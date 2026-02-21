logo ebc
Morre mulher que estava em acidente de asa-delta no Rio de Janeiro

A vítima é uma turista dos EUA; piloto morreu no local
Agência Brasil
Publicado em 21/02/2026 - 18:31
São Paulo

A estadunidense Jenny Rodrigues, que estava na asa-delta que caiu no mar neste sábado (21), na Praia de São Conrado (RJ), não resistiu aos traumas e morreu, segundo informações do Hospital Miguel Couto.

A turista foi levada em estado gravíssimo para o pronto-socorro, onde veio a óbito.

O piloto e dono do equipamento, que voava junto com Jenny, morreu no local.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, a corporação foi acionada na manhã deste sábado e seguiu para São Conrado para fazer o salvamento com o apoio de aeronaves, motos-aquáticas e ambulância.

O acidente foi registrado na 15ª DP (Gávea) e a perícia investiga os motivos da queda.

 

