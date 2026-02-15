logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Morre Renato Rabelo ex-presidente do PCdoB aos 83 anos

Ele presidiu a sigla de 2001 a 2015
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/02/2026 - 15:44
São Paulo

Morreu neste domingo (15), aos 83 anos, o ex-presidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) Renato Rabello. Ele presidiu a sigla de 2001 a 2015. A morte foi confirmada pelo partido, em nota.

“[O PCdoB] expressa o sentimento de consternação de toda a militância comunista que, em homenagem a Renato, inclina a bandeira verde e amarela da pátria, entrelaçada com os estandartes vermelhos da revolução e do socialismo. E acolhe no peito os sentimentos, os pêsames que chegam do país e do exterior e pulsam nas redes sociais”.

Renato foi vice-presidente nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE) durante a ditadura militar de 1964, militante da Ação Popular (AP) e membro do núcleo dirigente que conduziu a integração da organização ao PCdoB, em 1973.

Foi exilado na França, em 1976, quando dirigentes do PCdoB foram assassinados, presos e torturados no Brasil, e retornou com a anistia de 1979. Dedicou-se, em especial, ao fortalecimento das relações do PCdoB com os países socialistas, notadamente, China, Vietnã e Cuba.

“Sua maior obra é o aporte de ideias e formulações ao acervo teórico, político e ideológico do Partido, importantes contribuições teóricas e políticas que enriqueceram o seu pensamento tático, estratégico e programático, como também a práxis de sua edificação e atuação na arena da luta de classes”, diz a nota do PCdoB. 

Renato foi um dos articuladores, pelo PCdoB, junto com João Amazonas, da Frente Brasil Popular (PT, PSB, PCdoB) que lançou, em 1989, a primeira candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República.

“Recebi com muita tristeza a perda do companheiro Renato Rabelo, grande liderança do PCdoB. Desde muito jovem, Renato entregou sua militância, inteligência e energia à defesa dos trabalhadores, do socialismo e do Brasil. Enfrentou a ditadura, a perseguição e o exílio”, disse, nas redes sociais, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Lula, Gleisi Hoffmann. 

A deputada pelo PCdoB, Jandira Feghali, também prestou homenagem ao líder do partido.

Hoje me despeço com profunda tristeza de um grande amigo, referência ideológica, política e de afeto, que presidiu nosso PCdoB por décadas, e um dos maiores construtores da história do Brasil. Renato dedicou a vida inteira à luta pela democracia, pela soberania nacional, por direitos e pelo socialismo. O Brasil ficou mais pobre de ideias e de luta”, disse.

Relacionadas
São Paulo (SP) - 15/02/2026 - Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas. Foto: Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo
Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas
Brasília 14/02/2026 - Professor aposentado de Ciência Política na USP e um dos fundadores do PT, José Álvaro Moisés morre afogado em Ubatuba, SP. Foto: estúdioegap/Wikipédia
Morre José Álvaro Moisés, intelectual fundador do PT
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante inauguração do Centro de Emergência 24h do Hospital Federal Cardoso Fontes. Rio de Janeiro - RJ. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula inaugura pronto-socorro do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio
Edição:
Érica Santana
Renato Rabelo PC do B Morte UNE obituário
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Morre Renato Rabelo ex-presidente do PCdoB aos 83 anos
dom, 15/02/2026 - 15:44
Brasília (DF) 28/01/2025 - Os irmãos Clara Santana (10) e Pedro Santana (13), são vistos com celular na mão embaixo de um cobertor. Uma a cada 3 crianças tem perfil aberto em redes, alerta pesquisa Dados foram divulgados nesta terça pela Unico e Instituto Locomotiva Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Internacional Estudo mostra impacto de vídeos curtos no desenvolvimento infantil
dom, 15/02/2026 - 14:55
Rio de Janeiro (RJ), 15/02/2026 – Foliões curtem a apresentação do bloco Divinas Tretas, que toca com sua banda e atrai público LGBTQIAPN+ no Aterro do Flamengo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Bloco celebra diversidade e carnaval sem assédio no Rio de Janeiro
dom, 15/02/2026 - 14:21
Brasília (DF), 15/02/2026 – Ataques aéreos israelenses matam 11 em Gaza, afirmam palestinos. Frame Reuters/Proibida reprodução
Internacional Ataques aéreos israelenses matam 11 em Gaza, afirmam palestinos
dom, 15/02/2026 - 14:03
Moscou (Rússia) - Líder opositor russo Alexei Navalny (à esquerda) se dirige à sala para receber o veredito do tribunal do distrito de Tverskoy, em Moscou, Rússia, um dia após ser preso em uma manifestação da oposição
Internacional Rússia diz que acusação de envenenamento de Navalny é ultrajante
dom, 15/02/2026 - 14:00
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante inauguração do Centro de Emergência 24h do Hospital Federal Cardoso Fontes. Rio de Janeiro - RJ. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula inaugura pronto-socorro do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio
dom, 15/02/2026 - 13:21
Ver mais seta para baixo