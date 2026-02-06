logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino

Aos 72 anos, ele tinha diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica
Anna Karina de Carvalho – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/02/2026 - 13:51
Rio de Janeiro
06/02/2026 - Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise, Richard Gere e Nicolas Cage Foto: @ricardoschnetzer/ Instagram
© @ricardoschnetzer/ Instagram

Morreu nesta quinta-feira (5), aos 72 anos, o dublador Ricardo Schnetzer, um dos nomes mais marcantes da dublagem brasileira.

Diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa e progressiva que compromete o sistema nervoso e as funções motoras, ele enfrentava um longo e complexo tratamento.

A morte foi divulgada nas redes sociais pelo sobrinho de Ricardo, o também dublador Victor Vaz, que prestou homenagem:

“Tio, obrigado por me acompanhar nessa jornada desde a minha adolescência. O senhor me ensinou o valor da palavra ÉTICA e a defendê-la com unhas e dentes.”

Ao longo de décadas de carreira, Schnetzer construiu uma relação singular com o público brasileiro: tornou-se conhecido por milhões de pessoas que jamais viram seu rosto, mas reconheciam imediatamente sua voz.

Foi ele quem deu identidade brasileira a personagens vividos por astros internacionais como Tom Cruise e Al Pacino, além de Richard Gere e Nicolas Cage.

Entre seus trabalhos mais lembrados estão personagens que ajudaram a formar repertórios afetivos de crianças, jovens e adultos — muitas vezes sem que o público soubesse quem estava por trás da voz: Benson, da animação Apenas um Show; Capitão Planeta; Albafica de Peixes, de Cavaleiros do Zodíaco: The Lost Canvas; e Carlos Daniel, da novela A Usurpadora.

No início do ano, familiares abriram uma vaquinha online para ajudar a custear o tratamento da esclerose, com meta de R$ 200 mil. Até a última atualização, a arrecadação havia ultrapassado R$ 118 mil, mobilizando colegas de profissão e admiradores de seu trabalho.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Repercussão

Para a amiga e empresária Ana Motta, CEO do estúdio de dublagem e acessibilidade AllDub, a perda é ao mesmo tempo pessoal e simbólica para o setor.

Em depoimento, ela relembra o primeiro encontro com Schnetzer, em 2005, na Herbert Richers, um dos estúdios mais emblemáticos da dublagem brasileira.

“Desde o primeiro contato, ele já mostrava quem era: alegre, educado, generoso, sempre pronto para ajudar. Um profissional impecável e dono de uma voz absolutamente inconfundível”, afirma.

Segundo Ana Motta, Schnetzer tinha um talento especial para personagens infantis e cômicos. “Ali, ele colocava alma, humor e afeto, e isso sempre me emocionou.”

Ela recorda ainda o astral leve do dublador, sempre bem-humorado, e episódios que se tornaram quase lendários entre os colegas de estúdio.

“O Ricardo tinha um astral raro. Sempre otimista, sempre divertido. Com o fechamento da Herbert Richers, seguimos caminhos diferentes, mas continuamos nos encontrando em novas fases da dublagem brasileira”, diz.

“A dor da despedida hoje se mistura com a gratidão”, resume. “O silêncio fica. Mas a voz… a voz é eterna.”

 

Edição:
Denise Griesinger
Ricardo Schnetzer obituário Dublador
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Escola Municipal Orsina da Fonseca Tijuca Rio de Janeiro - RJ Outubro 2022
Educação Abertas inscrições para 21ª Olimpíada de Matemática
sex, 06/02/2026 - 14:54
04/02/2026 - Pedro Arthur Turra Basso, durante inquérito policial. Foto: Frame/Inquérito Policial/ Polícia Civil do DF
Justiça STJ mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília
sex, 06/02/2026 - 14:35
Brasília (DF) 31/12/2024 – Customização de armas de fogo e treinamento em um clube de tiro. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Controle de armamentos não é prioridade dos estados, diz Sou da Paz
sex, 06/02/2026 - 14:26
06/02/2026 - Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise, Richard Gere e Nicolas Cage Foto: @ricardoschnetzer/ Instagram
Geral Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino
sex, 06/02/2026 - 13:51
Edifício sede da Petrobras na Avenida Chile, centro da cidade.
Economia Petrobras compra 42,5% de bloco de exploração de petróleo na Namíbia
sex, 06/02/2026 - 13:27
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Laudo da PF descarta necessidade de hospitalização para Bolsonaro
sex, 06/02/2026 - 13:23
Ver mais seta para baixo