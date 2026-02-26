logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mortes causadas pelos temporais em Juiz de Fora e Ubá chegam a 53

Inmet divulgou alerta de perigo para chuvas até as 23h59 de sexta (27)
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 13:53
Rio de Janeiro
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Com mais quatro mortes confirmadas em Juiz de Fora, sobe para 53 o número de mortos na Zona da Mata Mineira desde segunda-feira (23) em decorrência de deslizamentos e enchentes. Juiz de Fora tem 47 óbitos e Ubá, seis.

Os desaparecidos somam 13 em Juiz de Fora e dois em Ubá. As informações são do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG).

De acordo com o coronel Joselito Oliveira de Paula, do 3º Comando Operacional de Bombeiros, em Juiz de Fora, as buscas pelos desaparecidos concentram-se na área onde ficavam duas casas atingidas pelos deslizamentos. Ele disse esperar que os corpos sejam recuperados ainda nesta quinta-feira (26).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de perigo para chuvas intensas na Zona da Mata Mineira até as 23h59 de sexta-feira (27).  A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (de 60 a 100 quilômetros por hora). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Confira as últimas informações sobre a tragédia em Minas Gerais no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Edição:
Juliana Andrade
chuvas em Minas Gerais chuvas Minas Gerais Ubá Juiz de Fora Multimídia
