Mortos em temporais em Juiz de Fora e Ubá chegam a 36

Há 33 pessoas desaparecidas nas duas cidades
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/02/2026 - 09:02
Rio de Janeiro
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros e voluntários fazem busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

As fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata mineira desde segunda-feira (23) deixaram até o momento 36 mortos dos quais 30 em Juiz de Fora e seis em Ubá, informou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (25). 

Há 31 pessoas desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá. Não há desaparecidos nem mortos em Matias Barbosa, outra cidade da região fortemente atingida pelas chuvas. O total de vítimas resgatadas com vida chega a 208.

Juiz de Fora teve 584 milímetros de chuvas acumuladas, o que faz do mês de fevereiro o mais chuvoso da história do município mineiro, com volume superior ao dobro do esperado para o mês. Até o momento, a prefeitura contabiliza mais de 3,5 mil desabrigados e desalojados. A Defesa Civil municipal registrou 772 ocorrências.

A prefeitura de Ubá informou que a cidade foi atingida por 170 milímetros (mm) de chuva em cerca de três horas e meia e que o Rio Ubá atingiu 7,82 metros.

Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Governador de MG, Romeu Zema, acompanha busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Governador de MG, Romeu Zema, acompanha busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está em Juiz de Fora nesta manhã e disse que todo suporte humanitário aos desalojados está sendo providenciado.

“Esta madrugada seis vítimas foram localizadas. A previsão é que o trabalho dos bombeiros ainda deve durar até cinco dias. Há muito escombro, muita lama para ser removida”, afirmou o governador em entrevista ao programa Alô, Alô, Brasil, da Rádio Nacional.

Na tarde de ontem (24), o governo federal anunciou um repasse de R$ 800 a cada pessoa desabrigada na Zona da Mata de Minas Gerais. Os recursos serão pagos às prefeituras para a aquisição de itens de primeira necessidade. 

"Nós temos centenas de pessoas desabrigadas, aí [este recurso] é para a prefeitura para comprar colchão, mantimento, roupa, enfim, para apoiar", afirmou o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, em entrevista a jornalistas, no Palácio do Planalto.

Também ontem (24), equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde deslocaram médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais para a região. As equipes de saúde levaram kits de emergência contendo medicamentos e insumos.

A Defesa Civil Nacional enviou na manhã de ontem (24) oito técnicos especialistas do Grupo de Apoio a Desastres (Gade). Os profissionais vão colaborar para acelerar as ações de assistência humanitária, para o restabelecimento de serviços essenciais e para a reconstrução nas cidades atingidas.

Chuvas continuam
 

Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros e voluntários fazem busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Soldados do Corpo de Bombeiros e voluntários fazem busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Segundo a Defesa Civil estadual, são esperadas nesta quarta-feira (25) tempestades por todo o estado. Elas podem vir acompanhadas de acumulados pluviométricos de cerca de 40 milímetros, rajadas de vento superiores a 70 quilômetros por hora e eventual ocorrência de granizo.

“Recomenda-se atenção para o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, além da possibilidade de queda de árvores e destelhamentos, especialmente em regiões mais vulneráveis”, diz a Defesa Civil. 

