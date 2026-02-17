logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mulher morre na Zona Norte de São Paulo devido às chuvas

Guarulhos teve alagamentos e queda de muros
Agência Brasil
Publicado em 17/02/2026 - 10:27
São Paulo

Uma mulher foi arrastada pela enxurrada provocada pelas chuvas que atingiram São Paulo no fim da tarde desta segunda-feira (16). Ela tinha 60 anos e é a 17ª vítima das chuvas no estado em 2026.

A morte aconteceu no bairro do Mandaqui, Zona Norte da capital paulista. Segundo a Defesa Civil, a mulher caiu na água e ficou presa embaixo de um carro que estava parado.

Ela foi socorrida e encaminhada a um pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Guarulhos

As chuvas desta tarde de segunda-feira (16) atingiram fortemente parte da região metropolitana de São Paulo. Guarulhos sofreu com rajadas de vento, alagamento, nove chamados para quedas de árvores, desabamentos de muros e de tetos.

O desabamento parcial do teto de uma casa desalojou quatro pessoas. Elas foram encaminhadas para casas de parentes porque houve a necessidade de interdição da residência.

Relacionadas
Brasília (DF), 17/07/2024 - Edifício sede da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Tese da AGU obriga autor de feminicídio a ressarcir pensão do INSS
FILE PHOTO: Actor Robert Duvall poses for a portrait in Beverly Hills, California September 26, 2014. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo
Ator norte-americano Robert Duvall morre aos 95 anos
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Cariocas e turistas vão à praia em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense
Edição:
Érica Santana
chuvas enxurrada São Paulo Garulhos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 11/02/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia para anúncio de investimentos para ampliação e modernização de 11 aeroportos do país. Serão beneficiados os aeroportos de Congonhas (São Paulo), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Presidente Lula visita a Índia a partir desta quarta-feira (18)
ter, 17/02/2026 - 11:28
Brasília (DF), 26/04/2023 - Fachada da sede da Polícia Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça PF apura vazamento de dados da Receita de ministros do STF
ter, 17/02/2026 - 10:31
Logo da Agência Brasil
Geral Mulher morre na Zona Norte de São Paulo devido às chuvas
ter, 17/02/2026 - 10:27
FILE PHOTO: Reverend Jesse Jackson departs the funeral for Whitney Houston at the New Hope Baptist Church in Newark, New Jersey February 18, 2012. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo
Internacional Morre Jesse Jackson, pastor e ativista norte-americano
ter, 17/02/2026 - 09:44
São Paulo (SP), 15/02/2026 - Desfile do Bloco Afro na Rua, na Avenida São Luiz. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura SP: Carnaval tem Galo da Madrugada, Cerca Frango e Carna Black Ritmo
ter, 17/02/2026 - 08:56
Brasília 17/02/2026 - Nova espécie de perereca é descoberta no Cerrado mineiro. Foto: ZOOTAXA/Divulgação
Meio Ambiente Nova espécie de perereca é descoberta no Cerrado mineiro
ter, 17/02/2026 - 08:33
Ver mais seta para baixo