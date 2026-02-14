logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Naufrágio no Amazonas deixa dois mortos e sete pessoas desaparecidas

Buscas continuam neste sábado (14); 71 pessoas foram resgatadas
Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/02/2026 - 11:38
Brasília
Encontro das águas dos rios Negro e Solimões, em Manaus (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma lancha naufragou na tarde dessa sexta-feira (13) próximo a Manaus, no Amazonas, deixando dois mortos e sete pessoas desaparecidas. O governo do Amazonas montou uma força-tarefa para o resgate das vítimas e a busca pelos desaparecidos segue neste sábado (14).

Os passageiros viajavam na lancha rápida Lima de Abreu XV, que saiu de Manaus com destino ao município de Nova Olinda do Norte. O naufrágio ocorreu na região do encontro dos rios Negro e Solimões e 71 pessoas foram resgatadas por outra embarcação que passava pelo local.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Marinha e equipes de assistência social e segurança foram mobilizados nas buscas, no resgate e no apoio às vítimas. Mergulhadores iniciaram imediatamente as buscas na área do acidente.

Os dois mortos são uma mulher de 22 anos e uma criança do sexo feminino de aproximadamente três anos. A criança chegou a ser resgatada pelas equipes de salvamento e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança, da zona leste de Manaus, mas deu entrada na unidade já sem vida. Os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), para identificação e liberação às famílias.

As 71 pessoas resgatadas com vida também foram levadas para Manaus. Quatro adultos deram entrada em unidades da rede estadual de saúde. Dois pacientes fizeram exames e permanecem sob acompanhamento da equipe multidisciplinar, com quadros estáveis. Mais dois adultos receberam atendimento, passaram por avaliação clínica, exames e receberam alta hospitalar com orientações médicas.

O condutor da embarcação foi detido no início da noite e as investigações estão sendo feitas para apurar as causas do naufrágio.

Edição:
Graça Adjuto
Naufrágio lancha Amazonas Encontro das Águas rios Negro e Solimões
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 24/03/2023 - Passageiros na estação Luz, da Linha 1-Azul do Metrô, que opera parcialmente no segundo dia de greve dos metroviários em São Paulo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Metrô de SP funcionará ininterruptamente de sábado para domingo
sab, 14/02/2026 - 12:21
Rio de Janeiro (RJ), 14/02/2026 – O bloco Cordão da Bola Preta desfila no sábado de carnaval no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Cordão do Bola Preta celebra tradição de 107 carnavais no Rio
sab, 14/02/2026 - 12:13
Encontro das águas dos rios Negro e Solimões, em Manaus (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Geral Naufrágio no Amazonas deixa dois mortos e sete pessoas desaparecidas
sab, 14/02/2026 - 11:38
Rio de Janeiro (RJ), 12/02/2026 – Carnaval da Intendente Magalhães reúne escolas das Séries Prata, Bronze e Grupo de Avaliação. Foto: RAFAEL CATARCIONE/RIOTUR
Cultura Amor ao samba e pertencimento animam carnaval da Intendente Magalhães
sab, 14/02/2026 - 11:32
Chuvas em Santa Catarina – Estradas do Meio Oeste estão interditadas devido às fortes chuvas que assolam a região. Foto: Julio Cavalheiro/Arquivo Secom
Geral SC tem alerta vermelho para alagamentos e deslizamentos na capital
sab, 14/02/2026 - 11:24
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Giant Slalom Run 1 - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 14, 2026. Lucas Pinheiro Braathen of Brazil in action REUTERS/Denis Balibouse
Esportes Lucas Pinheiro conquista 1° ouro para o Brasil em Olimpíada de Inverno
sab, 14/02/2026 - 11:06
Ver mais seta para baixo