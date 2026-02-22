logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Naufrágio provocado por chuva forte deixa dois mortos em Ubatuba

Três náufragos que também estavam no barco foram resgatados com vida
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/02/2026 - 12:49
São Paulo

O naufrágio de uma embarcação em Ubatuba, no Litoral Norte, durante as fortes chuvas registradas na noite deste sábado (21) deixou duas pessoas mortas. Outros três náufragos que estavam no barco foram resgatados com vida por tripulantes de outra embarcação que navegava na mesma área, próximo ao bairro de Ponta Grossa, de acordo com as informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).

A chuva provocou ainda o alagamento de cerca de 400 casas na cidade, resultando em 15 famílias desabrigadas e 15 desalojadas. Três escolas ficaram alagadas: EMEI Professora Alba Regina Torraque da Silva e a Escola José de Souza Simeão, no bairro Taquaral; e a Escola Nativa Fernandes de Faria, no Sertão da Quina. Segundo a Defesa Civil o índice pluviométrico na cidade atingiu ao 151 milímetros (mm).

O trecho entre o quilômetro (Km) 80 e Km 84 da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na Serra de Ubatuba, foi interditado. Entre o Km 64 ao 69, acesso ao trecho de Serra em Ubatuba, há três pontos de interdição. O local foi sinalizado e o tráfego desviado para a SP-099 Rodovia dos Tamoios. As equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DRE) trabalham para liberar a rodovia.

Litoral Sul

Em Peruíbe a chuva chegou aos 97 mm acompanhada de vendaval, gerando enxurrada, alagamento, deslizamento de terra e solapamento de vias, com interdição temporária da Serra do Guaraú. Uma pessoa teve ferimentos leves e outra ficou desabrigada e foi levada ao abrigo da prefeitura.

Em Mongaguá a chuva intensa, com ventos fortes, provocou pontos de alagamento e quedas de árvores, mas não deixou vítimas, desalojados nem desabrigados.

Relacionadas
Rifaina (MG), 22/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros fazem atendimento em acidente com lancha. Foto: CBMG/Divulgação
Lancha colide com píer e deixa seis mortos na divisa entre MG e SP
Edição:
Aécio Amado
Ubatuba naufrágio chuva forte
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Naufrágio provocado por chuva forte deixa dois mortos em Ubatuba
dom, 22/02/2026 - 12:49
Rifaina (MG), 22/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros fazem atendimento em acidente com lancha. Foto: CBMG/Divulgação
Geral Lancha colide com píer e deixa seis mortos na divisa entre MG e SP
dom, 22/02/2026 - 12:08
Escola Municipal Orsina da Fonseca Tijuca Rio de Janeiro - RJ Outubro 2022
Educação Escolas já podem responder à segunda fase do Censo Escolar 2025
dom, 22/02/2026 - 11:37
Rio de Janeiro (RJ), 21/02/2026 - Municípios fluminenses começam a receber vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan. Foto: Instituto Butantan/Divulgação
Saúde Municípios fluminenses começam a receber vacina contra a dengue
dom, 22/02/2026 - 11:37
Niterói (RJ), 21/02/2026 - Bloco Percussomos do Amor ressalta inclusão no carnaval. Foto: Percussomos do Amor/Divulgação
Cultura Bloco Percussomos do Amor ressalta inclusão no carnaval de Niterói
dom, 22/02/2026 - 11:14
19/02/2026 - 'Graphic novels' podem preparar professores para debate étnico-racial em sala de aula. Foto: Jean Barreto/ Divulgação
Direitos Humanos Histórias em quadrinhos podem ajudar no debate racial em sala de aula
dom, 22/02/2026 - 10:36
Ver mais seta para baixo