logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 116 milhões

Dezenas sorteadas foram as seguintes: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46
Agência Brasil
Publicado em 22/02/2026 - 10:00
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O sorteio dos seis números do concurso 2.975 foi realizado na noite deste sábado (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Ninguém acertou o prêmio da faixa principal e acumula em R$ 116 milhões.

As dezenas sorteadas foram as seguintes: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46.

A quina teve 106 apostas ganhadoras, cada uma vai pagar R$ 36.398,76. Já a quadra registrou 7.501 apostas vencedoras e cada acertador vai receber o prêmio de, R$ 847,85.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

O próximo concurso, o de número 2.976, é na terça-feira (24). As apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena cocnurso 2.975 Loterias Caixa Mega-Sena acumula
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Mais Médicos Especialistas: inscrições terminam neste domingo
dom, 22/02/2026 - 10:05
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 116 milhões
dom, 22/02/2026 - 10:00
Pulverização aérea
Meio Ambiente Agrotóxicos estão mais nocivos em todo o mundo, aponta estudo
dom, 22/02/2026 - 09:34
Brasília (DF), 20/02/2026 - A Rádio Nacional transmite, neste domingo (22), com um pré-jogo a partir das 17h30, o clássico entre Vasco e Fluminense, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A partida será realizada no Estádio Nilton Santos. Arte/Agência Brasil
Esportes Rádio Nacional transmite Vasco e Fluminense pela semifinal do Carioca
dom, 22/02/2026 - 08:13
Monobloco arrasta multidão pelo centro do Rio.
Cultura Carnaval 2026: veja programação dos blocos do Rio neste domingo
dom, 22/02/2026 - 07:32
Lula durante entrevista coletiva na Índia
Internacional Lula diz que Sul Global pode mudar a lógica econômica do mundo
dom, 22/02/2026 - 03:34
Ver mais seta para baixo