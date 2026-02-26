logo ebc
Número de mortes causadas pelas chuvas em Minas sobe para 59

Em Juiz de Fora, há 13 desaparecidos e, em Ubá, dois
Isabela Vieira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 19:57
Rio de Janeiro
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Subiu para 59 o número de pessoas mortas na região da Zona da Mata mineira pelo excesso de chuvas nos últimos dias, informa o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em boletim divulgado no início da noite desta quinta-feira (26).

As operações de busca e salvamento prosseguiram ao longo de todo o dia, em oito frentes de atuação, sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, que são municípios próximos.

Em Juiz de Fora, foram encontrados 53 corpos e permanecem desaparecidas 13 pessoas. Ao todo, a cidade tem 3,5 mil desalojados e 253 desabrigados. A prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, oferece às famílias auxílio funeral e aluguel social.

Em Ubá, a tragédia causou seis óbitos, restando duas pessoas ainda desaparecidas. Há 1,2 mil pessoas sem casa própria, desalojadas pelas chuvas.

Já no município de Matias Barbosa, são 810 desalojados. Não há registro de mortes nem de desaparecidos.

Com apoio de militares de municípios próximos, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar 239 pessoas.

Toda a operação envolve uma força-tarefa integrada por equipes da prefeitura, com retroescavadeira e caminhão, além de técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsáveis pelo rastreamento de sinais de celular na tentativa de localizar possíveis vítimas sob os escombros.

A equipe do canil de Varginha também está no local, auxiliando nas buscas e libertando animais deixados para trás. Neste momento, os militares concentram esforços em uma área previamente demarcada como de interesse pelas equipes de cães farejadores e pela Anatel.

