logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Número de mortos com as chuvas chega a 30 em Minas Gerais

Inmet prevê mais chuvas na região para esta quarta-feira
Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 20:46
Rio de Janeiro
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros e voluntários fazem busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou na noite desta terça-feira (24) que o número de mortos nas enchentes e nos deslizamentos causados pelas chuvas em Juiz de Fora e em Ubá, em Minas Gerais, subiu para 30. 

Segundo a corporação, 39 pessoas estão desaparecidas e foram resgatadas 208 com vida. 

Ao todo, 134 militares trabalham nos resgates nos municípios. 

Previsão meteorológica

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de quarta-feira (25), o avanço de uma nova frente fria poderá provocar mais chuvas intensas, inicialmente na Zona da Mata e Sul/Sudoeste de Minas.

Diante do solo já encharcado, a recomendação do instituto é atenção redobrada para risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.

Relacionadas
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Familiares acompanham busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Moradores relatam desespero após mortes em Juiz de Fora
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Familiares acompanham busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Governo anuncia repasse a prefeituras de MG para ajuda a desabrigados
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Voluntário acompanha busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
MG: veja como ajudar afetados pelas chuvas; governo alerta para golpes
Edição:
Aline Leal
chuvas em Minas Gerais Chuvas Minas Gerais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 130 milhões
ter, 24/02/2026 - 21:36
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros e voluntários fazem busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Número de mortos com as chuvas chega a 30 em Minas Gerais
ter, 24/02/2026 - 20:46
Rio de Janeiro (RJ), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após ação policial da Operação Contenção. Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil
Justiça PF diz que não conseguiu ver vídeos Operação Contenção e aciona STF
ter, 24/02/2026 - 20:34
Matias Barbosa (MG), 24/02/2026 - Casas alagadas após fortes chuvas. Foto: Prefeitura Matias Barbosa/Divulgação
Geral Alagada, Matias Barbosa (MG) fecha unidades de saúde e suspende aulas
ter, 24/02/2026 - 20:33
Dolar-Moeda estrangeira
Economia Bolsa bate recorde e supera os 191 mil pontos com capital externo
ter, 24/02/2026 - 20:30
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2025 – Adesivos de operadoras de cartões de benefícios em restaurante. Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Justiça de SP mantém novas regras do vale-alimentação, informa AGU
ter, 24/02/2026 - 20:26
Ver mais seta para baixo