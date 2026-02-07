logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

ONU apresenta soluções urbanas brasileiras para países do Sul Global

Iniciativas tratam de desafios como sustentabilidade e igualdade
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/02/2026 - 10:28
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 06/02/2026 – Plano da ilha de Maré. Foto: Nilton Sousa/prefeitura de salvador
© Nilton Sousa/prefeitura de salvador

A Ilha de Maré, um bairro que se estende por uma das ilhas da Baía de Todos-os-Santos, em Salvador, foi terreno para um projeto de desenvolvimento sustentável que beneficiou cerca de 4 mil moradores em 12 comunidades, sendo seis delas reconhecidas como quilombolas.

O projeto, chamado Planos de Bairro, e capitaneado pela Prefeitura de Salvador, buscou a integração de líderes comunitários, poder público, universidades e organizações locais em um processo de diagnóstico e planejamento.

A iniciativa buscou enfrentar desigualdades sociais e propor soluções para o desenvolvimento da região.

A pescadora quilombola Marizélia Lopes, moradora da Ilha de Maré, enfatiza a relação entre a natureza e a atividade econômica dela.
 

Rio de Janeiro (RJ), 06/02/2026 – Plano da ilha de Maré. Foto: Nilton Sousa/prefeitura de salvador
Plano da ilha de Maré buscou a integração de líderes comunitários, poder público, universidades e organizações locais - Foto: Nilton Sousa/Prefeitura de Salvador

“A gente não enxerga a natureza só como um espaço de exploração, a gente tem uma relação, a gente não consegue desassociar o que é natureza da gente, da vida da gente. Então a gente é a natureza, né?”, diz.

Seleção de soluções

O exemplo baiano é um dos 16 projetos que fazem parte de uma seleção elaborada por uma parceria entre o governo brasileiro e o Programa da Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). 

A ideia é que os projetos sirvam de inspiração para outros países em desenvolvimento, o chamado Sul Global.

Outra iniciativa selecionada é desenvolvida no Recife e representa uma solução baseada na natureza. São os Jardins Filtrantes no Parque do Caiara.

Executado pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (Aries), uma associação vinculada à Prefeitura do Recife, o projeto inclui a implantação de um sistema de jardins filtrantes na foz do Riacho do Cavouco, em uma área de cerca de 7 mil metros quadrados (m²), para tratamento da água antes de chegar ao Rio Capibaribe.

Foram plantadas 7,5 mil plantas aquáticas nativas, formando um sistema natural de filtragem da água.

A intervenção baseada na natureza também deu reflexos positivos para o parque, como o percebido pela moradora da região Gabriela Machado.

“O Jardim do Caiara, inaugurado e renovado, é um espaço que posso curtir do lado da minha casa, um lugar da minha região, que traz valor para minha região”, disse Gabriela em depoimento à equipe que reuniu os exemplos de soluções urbanas.

Recife (PE) - Despoluição do riacho do Cavouco, afluente do Rio Capibaribe (PE). Jardins Filtrantes (início de março). Foto: Giselle Cahú/CITinova
Projeto inclui a implantação de um sistema de jardins filtrantes na foz do Riacho do Cavouco - Foto: Giselle Cahú/CITinova

Simetria urbana

O trabalho de seleção foi feito pelo Programa Simetria Urbana, lançado em 2023. Na parceria com o ONU-Habitat, o governo brasileiro é representado pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE).

A chamada pública permitiu a inscrição de iniciativas desenvolvidas por governos locais, instituições públicas, organizações da sociedade civil e comunidades.

As áreas de intervenção são relacionadas a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o número 11, que trata de comunidades e cidades sustentáveis, e engloba temas como habitação, juventude, mobilidade urbana, planejamento participativo e igualdade de gênero.

Igualdade de gênero

O programa Marias na Construção, da Prefeitura de Salvador, une igualdade de gênero, qualificação e geração de renda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar e outras vulnerabilidades sociais. Em dois anos, mais de 600 mulheres se formaram nos diferentes cursos oferecidos.

Janaína dos Santos é uma das alunas do Marias na Construção. “Já terminei um curso agora e vou começar outros dois. Aprendi muita coisa. Quero crescer na área. Futuramente, quero fazer um curso técnico, se assim Deus me permitir, fazer uma faculdade e ser uma grande mulher na construção”, projeta.
 

Projeto Mão na Massa (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Programa Marias na Construção, da Prefeitura de Salvador, une igualdade de gênero, qualificação e geração de renda para mulheres em situação de violência doméstica - Foro: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

Inspiração

A parceria do Brasil e ONU-Habitat tem por meta que desafios semelhantes entre países do Sul Global podem ser motivadores para que soluções já experimentadas no Brasil sejam exportadas.

Para a arquiteta urbanista Laura Lacastagneratte de Figueiredo, analista de programas do ONU-Habitat, a publicação Simetria Urbana busca transformar boas práticas brasileiras em ferramentas concretas de cooperação entre países do Sul Global.

“Ao sistematizar soluções que já apresentaram resultados, amplia o potencial dessas experiências como referências para a cooperação e como modelos adaptáveis e inspiradores de políticas públicas, capazes de dialogar com realidades semelhantes”, explica à Agência Brasil.

“O objetivo é estimular intercâmbios, projetos conjuntos e o fortalecimento de capacidades locais, contribuindo para acelerar a implementação de ações efetivas de desenvolvimento urbano sustentável em diferentes contextos”, completa a urbanista.

Brasília (DF), 06/02/2026 – Arquiteta urbanista Laura Lacastagneratte de Figueiredo. Foto:Laura Lacastagneratte de Figueiredo/Arquivo pessoal
Arquiteta urbanista Laura Lacastagneratte de Figueiredo - Foto: Arquivo pessoal

Iniciativas

O conjunto de soluções coletadas pelo Brasil afora inclui iniciativas como formação de jovens cearenses para projetos socioambientais; centros comunitários em territórios vulneráveis no Recife; design de interiores para habitação social, em Niterói (RJ); e desenvolvimento de ônibus híbrido elétrico-hidrogênio, em Maricá (RJ), entre outros.

A relação completa está disponível no site do programa

Relacionadas
chuva em São Paulo
Cidades melhoram Índice de Desenvolvimento Sustentável em 2025
Brasília (DF), 19/09/2025 - Encerramento da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (5ª Conapir), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Brasil diz que irá monitorar novo ODS 18 para igualdade racial
Edição:
Fernando Fraga
Ilha de Maré Baía de Todos-os-Santos projeto de desenvolvimento sustentável Planos de Bairro ONU-Habitat Sul Global
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Adolescente agredido em briga no DF morre após 16 dias internado
sab, 07/02/2026 - 12:26
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Rio, Minas e São Paulo têm alerta de “grande perigo” para chuvas
sab, 07/02/2026 - 12:08
Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump wears a flesh-colored bandage on his ear as he holds a campaign rally for the first time with his running mate, Republican vice presidential nominee U.S. Senator J.D. Vance (R-OH) in Grand Rapids, Michigan, U.S. July 20, 2024. REUTERS/Tom Brenner
Internacional Trump diz que não viu parte racista do vídeo e não se desculpará
sab, 07/02/2026 - 11:53
Homem limpa a neve na frente de templo em Tottori, Japão 25/01/2023. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
Internacional Neve intensa persiste ao longo da costa do Mar do Japão
sab, 07/02/2026 - 11:46
Policiais do BPChq estão posicionados em pontos estratégicos localizados no entorno do Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, dando suporte aos policiais que estão operando na região. Foto: PMERJ/Twitter
Geral Capitão da PM é preso por envolvimento com a facção Comando Vermelho
sab, 07/02/2026 - 11:37
Brasília (DF), 22/12/2025 - Sonda de perfuração NS-42, responsável pela perfuração do poço em águas profundas do Amapá. Foto: Petrobras/Divulgação
Meio Ambiente Ibama multa Petrobras em 2,5 milhões por vazamento na Foz do Amazonas
sab, 07/02/2026 - 11:30
Ver mais seta para baixo