Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas

Furto de celulares e venda de bebida adulterada são principais crimes
Bruno Bocchini – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/02/2026 - 11:14
São Paulo
São Paulo (SP) - 15/02/2026 - Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas. Foto: Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo
© Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo

 A Operação Carnaval da polícia de São Paulo já prendeu 33 pessoas nas ruas desde o dia 31 de janeiro. Entre os principais crimes cometidos pelos detidos estão furto de celulares, venda de bebida adulterada e estelionato.

Neste sábado (14), policiais civis do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), fantasiados de personagens do desenho Scooby-Doo, prenderam três criminosos que furtavam celulares em um bloco na região da República, no centro da capital paulista. Com o trio, foram recuperados oito aparelhos celulares.

No Ibirapuera, também neste sábado, quatro pessoas foram presas por furto de celulares. Cinco adolescentes foram apreendidos pelo mesmo crime durante patrulhamento preventivo.

No início do mês, no pré-Carnaval, nos dias 7 e 8 de fevereiro, 11 pessoas foram presas por crimes de venda de bebida adulterada, estelionato e furto de celulares. No final de semana anterior, uma operação na Barra Funda levou à prisão de 12 integrantes de uma quadrilha especializada em crimes patrimoniais no desfile de blocos.

Mulheres

A Polícia Militar de São Paulo está aplicando um esquema especial de segurança no Carnaval, na capital paulista, para atender as mulheres. Policiais militares femininas estão nas ruas dedicadas especialmente ao acolhimento imediato de vítimas de importunação sexual e à prisão dos agressores. 

As policiais ficam em contato permanente com o programa Cabine Lilás, do Centro de Operações da PM (Copom). O programa também atende pelo 190 e tem 100% de seu efetivo formado por policiais mulheres.

 

Edição:
Érica Santana
