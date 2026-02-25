logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Operação da PF combate organização que fraudava licitações

Organização desviava recursos de emendas parlamentares
Agência Brasil
Publicado em 25/02/2026 - 09:29
Brasília
25/02/2026 - A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Vassalos, com o objetivo de apurar a prática de crimes licitatórios diversos, como a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório e a fraude em licitação e contrato, além de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Vassalos para apurar crimes em licitações. A investigação aponta para uma organização composta por agentes públicos e privados suspeita de desviar recursos públicos oriundos de emendas parlamentares.

De acordo com a PF, os investigados direcionavam as licitações para empresa vinculada ao grupo e utilizavam os valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio.

Entre os crimes praticados estão a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório e a fraude em licitação e contrato, além de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.

Edição:
Valéria Aguiar
PF Operação Vassalos crimes em licitações stf Pernambuco Bahia São Paulo Goiás Distrito Federal
