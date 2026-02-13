Operação especial integra transportes públicos para o carnaval do Rio

Trens funcionarão sem interrupção a partir desta sexta

Uma operação especial vai integrar o sistema de transporte público do Rio de Janeiro, incluindo barcas, metrôs e trens para o Carnaval deste ano.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13) pelo governo fluminense, por meio da Secretaria de Estado de Transporte (Setram).

A recomendação é que os foliões planejem seus deslocamentos com antecedência para acessar os blocos de rua, desfiles na Marquês de Sapucaí e demais eventos pela cidade.

Trens

Os trens, por exemplo, vão circular sem interrupção das 4h desta sexta-feira (13) até as 22h45 da Quarta-feira de Cinzas (18).

A estação Central do Brasil ficará aberta 24 horas e as demais estações permanecerão abertas para desembarque após os desfiles na Marquês de Sapucaí.

Os trens extras sairão da Central do Brasil para Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo.

Para atender os participantes dos megablocos, os ramais de Japeri e Santa Cruz terão intervalos reduzidos nos dias no sábado (14), domingo (15) e na terça-feira (17) com partidas a cada 15 minutos para a ida e a cada 20 minutos para a volta.

Metrô

O metrô vai funcionar sem interrupções das 5h desta sexta até as 23h59 da Quarta-feira de Cinzas, com as linhas 1 e 4 operando entre Uruguai e Jardim Oceânico e a linha 2 entre Pavuna e General Osório.

Para acesso ao Sambódromo, o desembarque será na estação Central do Brasil para o público que se dirigir aos setores ímpares e às concentrações no edifício Balança mas não cai e no Terreirão do Samba.

O desembarque na estação Praça Onze servirá para aqueles que se dirigem aos setores pares e concentração no edifício dos Correios.

Para os desfiles das escolas mirins, no dia 20, as estações Central do Brasil e Praça Onze ficarão abertas até 1h de sábado (21).

No desfile das campeãs, no sábado (21), o metrô funcionará das 5h até as 23h de domingo (22), sem interrupções.

A estação Presidente Vargas estará fechada do dia 14 ao dia 17 e a estação Cinelândia funcionará das 6h às 20h, nesse período.

Barcas

Já as barcas vão reduzir intervalos e oferecer viagens extras nos dias de grandes blocos na Linha Arariboia.

Amanhã, desfilarão o Cordão da Bola Preta e o Cordão do Boitatá; no domingo, os blocos Bangalafumenga e Vem Cá Minha Flor; na segunda, os desfiles são por conta dos blocos Que Pena Amor, Sargento Pimenta, Brasília Amarela e Carrossel de Emoções; na terça-feira, saem o Fervo da Lud e a Orquestra Voadora; no dia 22, desfilam o Bloco da Anitta e o Monobloco. No dia 1º de março, a linha Paquetá atenderá o Bloco do Boto Marinho.

Pela primeira vez, as linhas Charitas e Cocotá vão operar durante o Carnaval, nos dias 16 e 18, respectivamente.

Bonde de Santa Teresa

Os bondes de Santa Teresa não circularão a partir desta sexta-feira e até a terça-feira de carnaval, com exceção do domingo em que haverá restrições.