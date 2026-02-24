logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

PF combate venda de diesel para garimpos ilegais em terra indígena

Garimpeiros atuavam na Terra Indígena Sararé, em Mato Grosso
Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 14:41
Brasília
Rio de Janeiro (RJ) 12/05/2024 - Polícia Federal fecha garimpos clandestinos na Terra Indígena Kayapó, no Pará Foto: Policía Federal/Divulgação
© Policía Federal/Divulgação

Um grupo criminoso responsável pela comercialização de combustível que abastecem garimpos ilegais na Terra Indígena Sararé, em Mato Grosso (MT), é alvo de operação da Polícia Federal nesta terça-feira (24). As investigações apuraram que a organização criminosa adquiriu para revenda mais de 4 milhões de litros de diesel no período de 21 meses 

Os policiais cumpriram três mandados de prisão preventivas e de buscas e apreensão em endereços dos líderes da organização criminosa nos municípios de Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Aripuanã, em MT. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres.

De acordo com a PF, durante a ação, “foi flagrado o armazenamento e a venda ilegal de óleo diesel, combustível normalmente utilizado em maquinários de grande porte, em fazenda localizada a poucos quilômetros de garimpo ilegal”. No local, foram apreendidos 15 mil litros do combustível.

A investigação teve início com fiscalização realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), contando com o apoio logístico e de segurança da PF e da Funai aos agentes de fiscalização.

“A ação abrangeu postos de abastecimento legalizados nos municípios de Conquista d’Oeste e de Pontes e Lacerda, além de fazendas que possuíam reservatórios de combustíveis”, informou a PF.

Relacionadas
Brasília - 03/11/2025 Projeto quilombolas: Agentes em ação pelo clima. Foto: Acervo Koinonia.
Pesquisa revela que 60% dos quilombos sofrem invasões e garimpo
Brasília (DF) 06/02/2025 - MPF requisita instauração de inquérito policial para apurar garimpo ilegal em terra indígena no Amazonas. Foto: MPF
Estudo mapeia impactos do garimpo ilegal sobre trabalhadores cooptados
03/09/2023 - PF inutiliza 302 balsas de garimpo ilegal em operação no Amazonas. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Apenas 9,5% dos garimpos de ouro estão dentro da legalidade
Edição:
Aécio Amado
Polícia Federal PF Terra Indígena Sararé Garimpos venda de diesel
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Arrecadação federal bate recorde e soma R$ 325,7 bilhões em janeiro
ter, 24/02/2026 - 16:25
Facebook, Instagram e WhatsApp têm problemas de acesso nesta segunda
Política CPI questiona Meta sobre lucros da bigtech com o crime na internet
ter, 24/02/2026 - 16:13
24.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião de trabalho com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sua Alteza Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, em Abu Dhabi. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
ter, 24/02/2026 - 15:42
Brasília (DF), 24/02/2026 - Presidente do STF, Edson Fachin, durante reunião com Senador Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, Deputado Hugo Motta, Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro Vital do Rego Filho, Presidente do Tribunal de Contas da União e Hindenburgo Chateaubriand, Vice-Procurador Geral da República. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Penduricalhos: STF e Congresso fecham acordo para regra de transição
ter, 24/02/2026 - 15:29
Estádio Akron em Guadalajara 23/2/2026 REUTERS/Gabriel Trujillo
Esportes Violência adia jogos de futebol no México; Fifa monitora situação
ter, 24/02/2026 - 15:25
Estudantes
Educação Cursos populares podem se inscrever em rede do MEC até o dia 27
ter, 24/02/2026 - 15:20
Ver mais seta para baixo