PF cumpre mandados contra suspeitos de produzir vídeos de estupros

Operação cumpre três mandados de prisão e sete de busca e apreensão

Suspeitos de participar de uma quadrilha internacional que dopava mulheres para estruprá-las, gravar os abusos em vídeo e disseminar essas imagens foram alvos de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (11).

A Operação Somnus cumpre três mandados de prisão temporária e sete de mandados de busca e apreensão em São Paulo, Ceará, Pará, Santa Catarina e Bahia.

Segundo a PF, as investigações deste caso começaram em 2025, quando as autoridades brasileiras receberam informações da Europol (polícia da União Europeia) sobre a ação desta quadrilha, que estuprava mulheres sedadas e, depois, distribuía os vídeos em sites e redes sociais.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Sete brasileiros são suspeitos de participar dos crimes. A PF chegou a analisar trocas de mensagens em que os criminosos discutiam quais os melhores sedativos que poderiam usar.