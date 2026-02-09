logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Piloto preso por pedofilia pagava mães e avós para abusar de meninas

Criminoso também pagava às famílias por fotos e vídeos das vítimas
Agência Brasil
Publicado em 09/02/2026 - 13:12
São Paulo
Brasília (DF), 09/02/2026 – Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infatil. Foto: Polícia Civil-SP
© Polícia Civil-SP

O piloto preso no Aeroporto de Congonhas nesta segunda-feira (9), suspeito da prática de pedofilia, é o líder de uma rede de exploração sexual de menores, segundo afirmou a polícia de São Paulo em entrevista coletiva nesta manhã.

“Esta é uma investigação que começou há três meses e tudo aponta que ele é o líder, o dono dessa rede de exploração e de pornografia infantil. Ele tinha contato com algumas das vítimas e as levava para motel, com RG de pessoas maiores de idade. Uma delas ele começou a abusar com 8 anos. Hoje ela já está com 12 anos”, contou a delegada Ivalda Aleixo.

Na operação desta segunda, chamada de Apertem os Cintos, também foram presas duas mulheres. Uma delas é uma avó que “vendeu” três netas para o piloto. A outra é uma mãe que também cedeu sua filha ao criminoso. Essa mãe sabia dos abusos e ainda auxiliava o homem, mandando para fotos e vídeos da menina.

“Quando ele tinha contato físico com essas crianças, ele as estuprava. Uma delas está toda machucada. Ele bateu nela semana passada, em um motel”, revelou a delegada.

Para conseguir ter acesso às meninas, o criminoso usava diversos tipos de abordagem e uma delas era entrar em contato direto com as mães e avós das vítimas. Ele afirmava para essas pessoas que gostava de crianças especificamente, embora pudesse se relacionar com as mulheres para chegar às menores. Quando recebia fotos e vídeos de suas futuras vítimas, ele fazia pagamentos às responsáveis de R$ 30, R$ 50 e R$ 100. Ele também comprava medicamentos para a família, pagava aluguéis e chegou a comprar um aparelho de TV.

Até o momento, dez vítimas foram identificadas pela polícia mas, segundo os investigadores, há dezenas de outras que aparecem em fotos e vídeos no celular do piloto. A maior parte delas têm entre 12 e 13 anos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Prisão no aeroporto

Segundo a polícia, o suspeito foi preso dentro do avião no Aeroporto de Congonhas porque foi a maneira mais rápida de saber onde ele estaria. Devido à rotina de piloto, havia dificuldade de encontrá-lo em sua casa, que fica na cidade de Guararema, na Grande São Paulo. “Optamos por pedir a escala dele para a empresa e aí identificamos que faria um voo hoje. Ele já estava lá, dentro do avião”.

O homem afirmou à delegada que é casado pela segunda vez e tem filhos de seu primeiro casamento.  A atual esposa, uma psicóloga, foi até a delegacia onde está o homem e se mostrou horrorizada. Segundo a delegada Ivalda, ela não tinha conhecimento das práticas criminosas do marido.

A polícia continua investigando o caso e vai entrar em contato com as outras vítimas.

Relacionadas
Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
STJ autoriza ronda virtual em busca de pornografia infantil
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Denúncias de pedofilia na internet pelo Disque 100 aumentam em agosto
Edição:
Amanda Cieglinski
pedofilia piloto preso Congonhas abuso sexual de crianças
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 25/06/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Deputado Hugo Motta, participa do anúncio da federação partidária, Solidariedade e PRD. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Proposta que acaba com jornada de trabalho 6x1 vai para a CCJ
seg, 09/02/2026 - 14:07
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Prouni 2026: pré-selecionados devem comprovar informações até sexta
seg, 09/02/2026 - 13:57
09.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Centro de Produção de Vacina contra a Dengue (PVD) do Instituto Butantan. São Paulo (SP) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula defende parceria com a China para produção de vacina
seg, 09/02/2026 - 13:51
Brasília (DF), 09/02/2026 – Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infatil. Foto: Polícia Civil-SP
Geral Piloto preso por pedofilia pagava mães e avós para abusar de meninas
seg, 09/02/2026 - 13:12
09.02.2026 - SP inicia campanha de vacinação com a Butantan-DV e é primeiro estado a distribuir imunizante para todos os municípios - Para o início da campanha, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) enviou 99 mil doses ao estado. Foto: Governo de SP
Saúde Equipes do SUS começam a receber vacina do Butantan contra a dengue
seg, 09/02/2026 - 13:08
Imperatriz (MA), 13/10/2025 – Vista de pescadores em atividade nas águas do Rio Tocantins. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Ministério da Pesca cancela mais de 76 mil licenças de pescadores
seg, 09/02/2026 - 13:00
Ver mais seta para baixo