PM do Rio prende mais de 200 pessoas durante Carnaval

Cerca de 12 mil agentes estão reforçando as ações de segurança
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/02/2026 - 12:34
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 14/02/2026 – O bloco Cordão da Bola Preta desfila no sábado de carnaval no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu 243 pessoas e apreendeu 30 adolescentes entre sexta-feira (13) e domingo (15), em operações relacionadas ao Carnaval. Ao todo, mais de 12 mil agentes estão reforçando as ações de segurança, somando o efetivo destacado para todos os dias de folia.

Um dos principais pontos de atenção é o circuito de megablocos no Centro da capital. Ações preventivas nos acessos à área dos desfiles apreenderam pelo menos 73 materiais perfurocortantes. Algumas equipes também foram enviadas para reprimir disputas entre grupos de bate-bolas rivais, principalmente na Zona Norte da cidade.

A Guarda Municipal também está reforçando a operação de segurança na capital e conduziu quatro pessoas à delegacia apenas neste domingo (22). Entre os flagrantes atendidos estão dois casos de violência contra a mulher e um incidente de injúria racial.

Sabrina Craide
