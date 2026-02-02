logo ebc
Polícia Civil de SP prende suspeitos de planejar atentado na Paulista

Grupo se organizava pelas redes e ensinava a usar explosivos caseiros
Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/02/2026 - 17:55
São Paulo
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo.
© PCSP/Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo prendeu 12 pessoas, com idades entre 15 e 30 anos, acusadas de planejar atentado com uso de explosivos, como bombas caseiras e coquetéis molotov. A ação do grupo estava prevista para esta segunda-feira (2) na Avenida Paulista, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Segundo a polícia, os envolvidos repassavam informações e instruções a outros membros do grupo e tinham uma estrutura de comando. Durante semanas, os participantes compartilharam vídeos e instruções detalhadas sobre a fabricação e o lançamento de artefatos explosivos improvisados.

"Conseguimos impedir um possível ataque que aconteceria nesta segunda. A 'manifestação' era uma forma de tumulto, sem pauta nenhuma, e conseguimos, com o trabalho de inteligência, impedir”, disse o secretário estadual de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, em entrevista coletiva nesta tarde. 

A ação se deu em colaboração com secretarias de segurança de outros estados, incluindo o Rio de Janeiro. Em São Paulo, as prisões foram na capital, Osasco, São Caetano e Botucatu. 

O Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) da polícia investigou e monitorou o grupo em redes sociais, com apoio da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber). Um dos detidos foi encontrado com simulacros de armas de fogo.

De acordo com a SSP, as investigações apontaram que o grupo monitorado integra uma rede de alcance nacional, com mais de 7 mil participantes, para discussão de ações violentas em diferentes regiões do país, concentrada nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

Apenas na capital paulista, a comunidade virtual reunia quase 600 integrantes. 

Edição:
Vinicius Lisboa
Polícia Civil de São Paulo São Paulo terrorismo atentado Secretaria de Segurança Pública de São Paulo
