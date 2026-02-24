logo ebc
Polícia Federal investiga desvio de quase R$ 1 milhão da Caixa

Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira em Santa Catarina
Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 08:23
Brasília
Polícia Federal cumpre novos mandados judiciais no âmbito da Operação Vigilância Aproximada, que investiga informações produzidas ilegalmente pela Abin. Foto: Polícia Federal
© Polícia Federal

A Operação Sem Remorso foi deflagrada na manhã desta terça-feira (24) pela Polícia Federal (PF). O objetivo é apurar o crime de peculato envolvendo o desvio de recursos da Caixa Federal.

As investigações indicam que o suspeito teria causado um prejuízo estimado em quase R$ 1 milhão, considerando valores atualizados entre janeiro e agosto de 2022.

Durante a ação, policiais federais cumpriram mandado de busca na residência do investigado no município de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, onde foram apreendidos documentos, um aparelho celular e um carro de luxo.

A PF informou que, com o material apreendido, "dará continuidade às investigações para esclarecer completamente os fatos e identificar outros possíveis envolvidos nas fraudes".

Edição:
Aécio Amado
