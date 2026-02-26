logo ebc
Polícia Militar faz operação no Complexo da Maré no Rio

Objetivo é coibir tráfico de drogas, roubo de veículos e de cargas
Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 08:21
Rio de Janeiro
A secretaria de estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro entrega mais um lote de 114 viaturas adquiridas no ano passado para recompor a frota da corporação.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMRJ) realiza, nesta quinta-feira (26), uma operação no Complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense. 

Desde as primeiras horas da manhã, as equipes do Comando de Operações Especiais e do 22º BPM (Maré) atuam nas comunidades do Conjunto Esperança, Vila dos Pinheiros, Vila do João, Timbau, Baixa do Sapateiro e Salsa e Merengue. 

Segundo a corporação, a ação tem como principais objetivos coibir o tráfico de drogas, combater o roubo de veículos e de cargas, além de prender criminosos.

 A operação conta com cerca de 200 policiais militares e dez veículos blindados.  O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas atua preventivamente nas principais vias que cruzam a região, como medida de segurança para a população. 

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam um fuzil, duas pistolas, rádios transmissores, carregadores e munições na Baixa do Sapateiro, durante ação na Maré. Três suspeitos ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Federal de Bonsucesso. A operação está em andamento. 

Edição:
Graça Adjuto
