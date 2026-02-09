logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia prende piloto suspeito de participar de rede de pedofilia

Homem foi preso dentro de avião no Aeroporto de Guarulhos
Agência Brasil
Publicado em 09/02/2026 - 11:43
São Paulo
Brasília (DF), 09/02/2026 – Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infatil. Foto: Polícia Civil-SP
© Polícia Civil-SP

A 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), está nas ruas de São Paulo, com a operação Apertem os Cintos, desde a manhã desta segunda-feira (9), e prendeu, dentro de um avião, no Aeroporto de Congonhas, um piloto suspeito de participar de uma rede de exploração de pornografia infantil e estupro de vulnerável.

Segundo as autoridades, o homem, que tem 60 anos deidade, é suspeito de participar desse grupo há, pelo menos, oito anos.

Uma mulher de 55 anos também foi presa. Ela é suspeita de “vender” ao piloto as netas de 10, 12 e 14 anos. Segundo a polícia, as meninas foram submetidas a graves situações de abuso e exploração sexual.

A operação cumpre oito mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Guararema, na região metropolitana da capital, contra quatro investigados, e também duas prisões temporárias, do piloto e da mulher. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A polícia investiga, com 32 homens e 14 viaturas, também os crimes de favorecimento à prostituição, uso de documento falso, stalking, aliciamento de crianças, coação no curso do processo e produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infanto-juvenil.

Relacionadas
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Polícia de SP reabre investigações sobre a morte de influencer
Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
STJ autoriza ronda virtual em busca de pornografia infantil
pedofilia Exploração Sexual Infantil piloto Delegacia de Repressão à Pedofilia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/02/2026 – Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infatil. Foto: Polícia Civil-SP
Geral Polícia prende piloto suspeito de participar de rede de pedofilia
seg, 09/02/2026 - 11:43
Bad Bunny dá entrevista coletiva em São Francisco 05/02/2026 REUTERS/Carlos Barria
Internacional Final do futebol americano vira festa multicultural pró-imigrantes
seg, 09/02/2026 - 10:38
Real Moeda brasileira, dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mercado reduz previsão da inflação para 3,97% este ano
seg, 09/02/2026 - 10:14
Vale diz que acidente não deixou feridos e está apurando as causas do extravasamento de água. Foto: Gustavo Andrade/Vale
Meio Ambiente Após vazamento, Justiça paralisa atividades da Vale em complexo de MG
seg, 09/02/2026 - 10:00
FILE PHOTO: Iranian human rights activist and the vice president of the Defenders of Human Rights Center (DHRC) Narges Mohammadi poses in this undated handout picture. Mohammadi family/REUTERS/File Photo
Internacional Tribunal do Irã condena Nobel da Paz a mais sete anos e meio de prisão
seg, 09/02/2026 - 09:28
Socialista moderado António José Seguro deposita seu voto na urna, em Caldas da Rainha 08/02/2026 REUTERS/Pedro Nunes
Internacional Lula parabeniza vitória de Antônio Seguro em Portugal
seg, 09/02/2026 - 08:53
Ver mais seta para baixo